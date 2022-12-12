Зеленский доложил Байдену о разрушенной энергетической системе Украины

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 70

Зеленский сообщил Байдену об уничтожении половины энергетической инфраструктуры Украины

Зеленский доложил Байдену о разрушенной энергетической системе Украины

Фото: LUDOVIC MARIN / POOL / ТАСС

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Предводитель киевского режима снова попросил у Запада помощи в преддверии зимы.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора сообщил президенту США Джо Байдену об уничтожении половины инфраструктуры Украины. Подробности диалога президентов приводятся на официальном сайте Зеленского.

«Глава государства проинформировал о последствиях российских ракетных ударов в результате чего уничтожены около 50% украинской энергетической инфраструктуры», — сказано в сообщении.

Кроме того, Владимир Зеленский попросил американского лидера оказать в поддержку в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины и формировании «эффективной противовоздушной обороны для защиты еще работающих объектов».

«Это особенно важно именно сейчас, когда на Украине начался зимний период», — подчеркнул президент Украины.

Российская Федерация 10 октября начала удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Это стало ответом на регулярные провокации киевского режима. В частности — теракт на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Киев «ловят за руку» при нелегальной продаже вооружения в Южной Америке и Африке.

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