Зеленский доложил Байдену о разрушенной энергетической системе Украины

Предводитель киевского режима снова попросил у Запада помощи в преддверии зимы.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора сообщил президенту США Джо Байдену об уничтожении половины инфраструктуры Украины. Подробности диалога президентов приводятся на официальном сайте Зеленского.

«Глава государства проинформировал о последствиях российских ракетных ударов в результате чего уничтожены около 50% украинской энергетической инфраструктуры», — сказано в сообщении.

Кроме того, Владимир Зеленский попросил американского лидера оказать в поддержку в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины и формировании «эффективной противовоздушной обороны для защиты еще работающих объектов».

«Это особенно важно именно сейчас, когда на Украине начался зимний период», — подчеркнул президент Украины.

Российская Федерация 10 октября начала удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Это стало ответом на регулярные провокации киевского режима. В частности — теракт на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Киев «ловят за руку» при нелегальной продаже вооружения в Южной Америке и Африке.