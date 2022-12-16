На Украине объявлен режим ЧС: половине жителей перестала поступать электроэнергия
После потери 50% потребления энергосистемы Украины власти объявили режим ЧС
Фото: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov
Воздушная тревога утром 16 декабря была объявлена на всей территории Украины.
«Укрэнерго» объявили о невозможности поставлять на территории страны электричество для 50% потребителей. Об этом сообщает издание Страна.ua.
В частности, это означает наступление режима системной аварии.
«В соответствии с „Правилами рынка“ (раздел 9, подпункт 9.1.2), сообщаем о наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода в 09:00 16.12.2022 года», — говорится в заявлении «Укрэнерго».
Напомним, что воздушная тревога утром 16 декабря была объявлена на всей территории Украины. В Житомирской области после предупреждения отключили электроэнергию.
Сегодня украинские СМИ писали о взрывах в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, в Харьковской и Николаевской областях. Также известно, что в Киевской области начали работать ПВО.
ВС РФ начали наносить точечные удары по объектам инфраструктуры и военного управления Незалежной после теракта украинских националистов на Крымском мосту. Это стало ответом на террористические действия боевиков ВСУ.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как мэр Харькова сообщил о массированном ударе по инфраструктуре Украины.
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