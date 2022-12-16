На Украине объявлен режим ЧС: половине жителей перестала поступать электроэнергия

Воздушная тревога утром 16 декабря была объявлена на всей территории Украины.

«Укрэнерго» объявили о невозможности поставлять на территории страны электричество для 50% потребителей. Об этом сообщает издание Страна.ua.

В частности, это означает наступление режима системной аварии.

«В соответствии с „Правилами рынка“ (раздел 9, подпункт 9.1.2), сообщаем о наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода в 09:00 16.12.2022 года», — говорится в заявлении «Укрэнерго».

Напомним, что воздушная тревога утром 16 декабря была объявлена на всей территории Украины. В Житомирской области после предупреждения отключили электроэнергию.

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ВС РФ начали наносить точечные удары по объектам инфраструктуры и военного управления Незалежной после теракта украинских националистов на Крымском мосту. Это стало ответом на террористические действия боевиков ВСУ.

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