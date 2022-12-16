На Украине объявлен режим ЧС: половине жителей перестала поступать электроэнергия

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 73

После потери 50% потребления энергосистемы Украины власти объявили режим ЧС

На Украине объявлен режим ЧС: половине жителей перестала поступать электроэнергия

Фото: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Воздушная тревога утром 16 декабря была объявлена на всей территории Украины.

«Укрэнерго» объявили о невозможности поставлять на территории страны электричество для 50% потребителей. Об этом сообщает издание Страна.ua.

В частности, это означает наступление режима системной аварии.

«В соответствии с „Правилами рынка“ (раздел 9, подпункт 9.1.2), сообщаем о наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода в 09:00 16.12.2022 года», — говорится в заявлении «Укрэнерго».

Напомним, что воздушная тревога утром 16 декабря была объявлена на всей территории Украины. В Житомирской области после предупреждения отключили электроэнергию.

Сегодня украинские СМИ писали о взрывах в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, в Харьковской и Николаевской областях. Также известно, что в Киевской области начали работать ПВО.

ВС РФ начали наносить точечные удары по объектам инфраструктуры и военного управления Незалежной после теракта украинских националистов на Крымском мосту. Это стало ответом на террористические действия боевиков ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мэр Харькова сообщил о массированном ударе по инфраструктуре Украины.

Тема:
Спецоперация
16 дек
Военный эксперт сравнил Залужного и Сырского с офицерами Гитлера
16 дек
Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ засылает диверсантов в ЛНР через Червоную Диброву
16 дек
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Харькове
16 дек
«С большим интересом»: в Кремле ознакомятся со статьей Киссинджера
16 дек
Российские войска пресекли атаку усиленной роты ВСУ на поселок Сладкое
16 дек
Российские войска уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ
16 дек
Берда про отношение к Ахеджаковой: «Она публично оскорбила нашего коллегу»
16 дек
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в украинской столице
16 дек
Мэр Харькова сообщил о массированном ударе по инфраструктуре Украины
16 дек
Яна Поплавская обвинила Слепакова в подлости и назвала его предателем Родины
-4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
64.61
0.31 68.78
0.33
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 декабря

Последние новости

17:08
ЦБ России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
16:47
Военный эксперт сравнил Залужного и Сырского с офицерами Гитлера
16:32
На Украине объявлен режим ЧС: половине жителей перестала поступать электроэнергия
16:16
Возвращается бумерангом: Сябитова объяснила, почему нельзя разрушать семью
15:58
«Состояние тяжелое»: как себя чувствует глава Русского дома в ЦАР после покушения
15:50
Вкусно и неполезно: названа безопасная для здоровья порция красной икры

Сейчас читают

Вирусолог Альтштейн: человек может заразить домашнее животное гриппом
Латвия теперь в шоколаде: вдова Этуша высмеяла "кормилицу СССР" Вайкуле
Какие новые слова незаметно вошли в наш язык с началом СВО
Что делать женщине, если у нее нет подруг

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023