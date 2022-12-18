Простенько и со вкусом — российские артисты о планах на Новый год

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 74

Российские артисты раскрыли свои планы на Новый год

Простенько и со вкусом — российские артисты о планах на Новый год

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Представители шоу-бизнеса отметят новогоднее торжество совершенно по-разному.

О своих планах на Новый год рассказали российские артисты. По данным портала одного из федеральных телеканалов, королева русского шансона Любовь Успенская собирается встретить праздник по-простому, а именно, нарядить елку и послушать музыку под мерцание гирлянд. Кроме того, певица хочет купить подарки для своей дочери.

Бывший участник группы «Smash!» Сергей Лазарев тоже готовит подарки детям. Исполнитель Александр Серов отметил, что, скорее всего, встретит торжество на работе. А что касается селебрити Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова), она отправится с семьей в Индонезию.

К слову, по советам психологов, поднять себе настроение в новый год можно, например, при помощи отказа от готовки.

«Новогоднее настроение — не про то, что вы напрягаетесь из последних сил, пытаясь устроить праздник. Напротив, нужно расслабиться, восстановиться, почувствовать, что есть возможность "побыть в волшебстве“», — говорила специалист Надежда Пожарова.

Кроме того, чтобы праздник не был омрачен похмельем, можно сделать его безалкогольным. Ранее 5-tv.ru писал о том, как провести первые дни нового года, чтобы быть счастливым.

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