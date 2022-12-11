Как правильно провести первые 12 дней Нового года, чтобы быть счастливым

Не расстраивайтесь, если вы не прожили осознанно первые дни года. Такой же важностью обладают первые 12 дней после Дня Рождения.

Первые 12 дней нового года олицетворяют 12 ближайших месяцев, которые мы проживем. Кроме того, каждый день соответствует определенной сфере нашей жизни. Поэтому правильно проведенные 12 дней года могут повлиять на весь будущий год.

1 января отвечает за нашу личность, за характер и внешность. В этот день нужно уделить внимание своей внешности, красиво одеться, накраситься, сделать прическу. Ощутите себя красавицей. В этот день можно уделить время своему телу. Массаж, скраб, любая физическая активность, прогулка, также важно не переедать и правильно питаться. Также важно сопровождать свои действия намерением. Например, 1 января можно проговаривать «Сегодня я закладываю семена в свою молодость и красоту, в свое здоровье и привлекательность».

В этот день следует прописывать желания и цели, которые связаны с нашей внешностью. Это может быть вес, процедуры красоты. Заведите красивый блокнот и позвольте себе желать все что угодно. Важно формулировать желания без частицы «не», в настоящем времени.

2 января — это день, который отвечает за имущество и деньги. Подарите себе копилку или новый кошелек. Также это может быть небольшая сумма, положенная на накопительный счет. Проговорите свои намерения. Например: «Я закладываю фундамент финансового благополучия на весь год».

За сферу отношений с родственникам и развитие отвечает 3 января. Этот день важно провести в гармонии и ни с кем не ругаться. Позвоните, родственникам, сходите в гости. Пропишите цели в области саморазвития и недалеких поездок.

За родовые связи, семью и дом отвечает 4 января. В этот день можно что-то сделать для своих родных, поблагодарить своих родителей. Не лишним будет и поставить свечку за упокой умерших родственников. Постарайтесь устроить семейный ужин, уделите время семейным воспоминаниям, пропишите желания о доме и родственных отношениях.

5 января — день, связанный с творчеством, хобби, а также с детьми. Уделите больше внимание своим отпрыскам, порадуйте их, позанимайтесь вместе чем-то творческим. В этот день важно доставить себе радость и хорошо отдохнуть. Пропишите цели, связанные с увлечениями и хобби, с удовольствием и любовными отношениями.

6 января — о здоровье и здоровом образе жизни. Поэтому старайтесь не переедать и питаться правильно. Прописывайте цели по здоровью, по своему питанию, по внедрению новых привычек.

За супружеские отношения отвечает 7 января. В этот день можно особое внимание уделить своей второй половинке. Назначьте свидание, романтический ужин или разговор по душам — это заложит семена в счастливый брак на весь год. В этот день можно прописать желания, связанные с личной жизнью.

8 января — день очищения и кризисов. Проведите этот день максимально гармонично, с принятием возможных затруднений. Не выходите из себя и вовремя переключайтесь. В этот день можно принять ванну с солью, очищать свое сознание от негативных эмоций, отдавать долги и уделить время молитве и медитации. В этот день прописываются цели, связанные с внутренним ростом.

День путешествий в дальние страны и день длительного образования — 9 января. В этот день пропишите желания, связанные с дальними поездками.

10 января — день профессии, карьеры и социального статуса. . В этот день будет очень благоприятно сделать что-то для улучшения отношений с вашим руководством. Если же у вас работы нет, рассылайте резюме, проходите собеседования и беседуйте с начальником о повышении должности. Прописывайте цели, связанные именно с этими областями.

11 января — день, связанный с друзьями и исполнением желаний. В этот день можно встретиться со своими приятелями и единомышленниками. Кроме того, в этот день важно загадать самое заветное желание. Астрологи считают, что если его загадать именно в этот день, оно обязательно исполнится до конца этого года.

Завершающий день — 12 января. Уделите время благотворительности, поберегите свои силы и здоровье, сделайте что-то для себя. Не загадывайте никаких желаний.

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