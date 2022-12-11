Как поднять себе настроение в новогоднюю ночь — совет психолога

Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 2

Психолог Пожарова: поднять настроение в Новый год можно при помощи отказа от готовки

Как поднять себе настроение в новогоднюю ночь — совет психолога

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Полночь все ближе, а у вас нет новогоднего настроения? Не беда — во-первых, это абсолютно нормально, а во-вторых, настроение можно создать.

Почему может не быть новогоднего настроения и что с этим делать рассказала психолог Надежда Пожарова эксклюзивно для Championat.

«Новогоднее настроение — не про то, что вы напрягаетесь из последних сил, пытаясь устроить праздник», — отметила психолог.

Пожарова посоветовала разгрузить себя от хлопот, чтобы расслабиться.

«Нередко люди не могут почувствовать новогоднего настроения, потому что они „прискакали“ на работу 30 декабря, вечером вернулись, на следующий день все готовили, и, конечно, единственное, что хочется сделать, — все это бросить и просто лечь и отдохнуть. Это абсолютно адекватная реакция, потому что не остается энергии, чтобы не отдыхать», — объяснила врач.

Как помочь себе отдохнуть в предновогодней суете? Психолог посоветовала прогулки и вкусную еду. Можно даже заказать доставку готовых блюд, а не готовить все самим.

«Новогоднее настроение должно проявляться не в том, что вы напрягаетесь из последних сил, пытаясь устроить праздник. Напротив, нужно расслабиться, восстановиться, почувствовать, что есть возможность „побыть в волшебстве“», — подытожила Надежда Пожарова.

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