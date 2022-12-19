В России создадут метод контроля сердечного ритма

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 18

Биолог Подгорный: в РФ разрабатываются технологии термогенетического управления сердечным ритмом

В России создадут метод контроля сердечного ритма

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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С помощью новой технологии можно будет лечить нейродегенеративные заболевания, такие как болезни Альцгеймера, Паркинскона и прочие.

В России разрабатываются технологии термогенетического управления сердечным ритмом. Об этом рассказал старший научный сотрудник группы термогенетики Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины РНИМУ им. Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения России Олег Подгорный.

Термогенетика — это новая область исследований, которая позволяет ученым управлять клетками живого организма с помощью нагрева. С помощью нее можно лечить нейродегенеративные заболевания, а также управлять сердечным ритмом.

«На основе технологий термогенетики в будущем будут создаваться устройства для неинвазивного контроля и коррекции сердечного ритма при брадикардии и сердечной недостаточности», — объяснил Подгорный в беседе с Газетой.ру.

Он добавил, что ученые берут геном термочувствительного рецептора и помещают в нейроны центральной нервной системы. Таким образом, эти нейроны становятся чувствительны к теплу. Нагревая их извне, мы сможем управлять их активностью, при этом влиять на работу нервной системы в целом.

Как ранее писал 5-tv.ru, стало известно, что нельзя употреблять в пищу при заболеваниях сердца.

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