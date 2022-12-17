Стало известно, что нельзя употреблять в пищу при заболеваниях сердца

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 38

При болезнях сердца не рекомендуется употреблять соленую, жирную и сладкую пищу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Klein; 5-tv.ru

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Сердечно-сосудистая система — хрупкая вещь, которую стоит поберечь.

Людям с заболеваниями сердца стоит ограничить потребление некоторых продуктов. 5-tv.ru публикует краткий список из того, что нужно перестать есть совсем или лакомиться не увлекаясь.

Прежде всего стоит исключить из рациона соль и всю соленую пищу. Будет полезно употреблять меньше жирного, жареного и сладкого. Такие продукты повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и способствуют развитию атеросклероза.

Мясо и рыбу рекомендуется готовить в пароварке или мультиварке. Также не стоит забывать про овощи и фрукты.

«Сердечникам» важно питаться регулярно. Голодание и переедание негативно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кому нельзя пить кофе по утрам и натощак.

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