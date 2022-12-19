Зимний фитнес: сколько калорий тратит человек при расчистке снега
Тренер Акбаров: за час беспрерывной уборки снега можно потратить 900 калорий
Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Bychkov
Во время расчистки снега задействуются все группы мышц, различные системы организма, а также опорно-двигательный аппарат.
Во время расчистки снега у человека задействуются большое количество мышц, он тратит много калорий. Об этом рассказал спортивный врач и тренер по физической подготовке Ринат Акбаров.
Он объяснил, что в том случае, если человек за раз берет два килограмма снега и поднимает на высоту на 50 сантиметров, то энергия расходуется до 10 джоулей. если совершать один подход (подъем и выброс снега) в десять секунд, то за час такой работы можно потратить 3 600 джоулей или 900 килокалорий.
В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт добавил, что во время чистки снега задействуются все группы мышц, различные системы организма, а также опорно-двигательный аппарат. Акбаров отметил, что движения во время уборки снега можно сравнить с игрой в хоккей или лыжными гонками на длинные дистанции.
Так при уборке снега прокачиваются мышцы икр, стоп и бедер. Кроме того, это занятие — прекрасная кардионагрузка.
Однако Акбаров обратил внимание, что человеку нужно с осторожностью подходить к уборке снега при отсутствии физической подготовки или при проблемах со здоровьем.
Как ранее писал 5-tv.ru, москвичи придумали, как заработать на последствиях рекордного снегопада.
86%
0.31 68.78
0.33
Нашли ошибку?