Хитрые москвичи придумали, как заработать на последствиях рекордного снегопада

Мощнейшие за 80 лет осадки спровоцировали коллапс на дорогах в столице и парализовали работу аэропортов. Теперь грядут температурные качели.

В Москве в эти минуты ликвидируют последствия сильнейшего за 80 лет снегопада. Обильные осадки спровоцировали масштабный коллапс на дорогах и парализовали работу аэропортов.

Удар стихии по столице ощутила вся страна: тысячи пассажиров застряли в залах ожидания, отменены или задержаны более сотни авиарейсов. Корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин расскажет о том, как это было.

«Вылет вашего рейса задерживается!»

Во «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» такие объявления расстроили тысячи пассажиров. Снег, который шел без остановки почти все выходные — заблокировал воздушные гавани и сорвал планы многих путешественников.

Суммарно около 100 рейсов не смогли вылететь из трех московских аэропортов. И лидирует в этом списке — «Внуково». Здесь задержали больше 40 и отменили 13 рейсов. Некоторые пассажиры не могут вылететь уже сутки.

Татьяна вместе с двумя детьми — старшему три года, а младшему всего шесть месяцев — должна была вылететь в Анталию в ночь с субботы на воскресенье и сейчас уже греться на пляже. Но из-за непогоды вторые сутки им приходится сидеть на чемоданах в ожидании вылета.

«Нас переносили каждые полчаса на протяжении всей ночи. Потом уже утром нас погрузили в самолет, мы посидели два часа в самолете в самолете, нас выгрузили обратно. Мы даже покушать не могли отойти никуда, потому что не понятно было — то ли бежать и регистрироваться, то ли…» — поделилась пассажир рейса «Москва — Анталия» Татьяна.

Поспать пару часов детям удалось в капсульном отеле прямо в аэропорту. Правда, есть здесь люди, которым повезло чуть больше — рейс задержали, но хоть предложили переночевать в отеле. Только на весь самолет выделили всего 16 спальных мест.

Снегоуборочная техника не успевает расчищать стоянки для самолетов, для них просто нет свободных мест на перронах. Даже техника, подвозящая багаж, застревает в сугробах. К таким осадкам в аэропортах не были готовы, хотя метеорологи об этом предупреждали.

На МКАДе буксуют фуры, водители часами стоят в пробках. Многие побросали автомобили и шли пешком. Надземные переходы и мосты на железнодорожных станциях завалены снегом. На лестницах скользко. На помощь дворникам поспешили москвичи.

«И как физкультура, понимаете? Вот отжаться. Сегодня воскресенье. Думаю, сейчас выйду, поработаю. Это намного лучше, чем сидеть дома и смотреть телевизор», — рассказал попавший в телевизор житель столицы.

Помощь пригодилась и водителям общественного транспорта. Пассажиры руками выталкивают увязшие в сугробах автобусы. На сайтах объявлений даже появились предложения от предприимчивых горожан, которые готовы за вознаграждение освободить автомобиль от снежного плена.

Выпавшему снегу радуются разве что дет — двухметровые сугробы даже на Красной площади. Спецтехника дежурит на улицах. То, что не вывезли на снегоплавильные станции, скоро само растает. Грядут температурные качели: сначала оттепель до плюс трех градусов, потом опять похолодание. Метеорологи уверены — Новый год жители столичного региона точно будут встречать со снегом.