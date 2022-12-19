Миллиард за год: Оксана Самойлова заработала больше, чем Джиган

Модель является владелицей агентства по подбору нянь и клиники косметологии. Также она продает женскую и детскую одежду, а также занимается собственной косметической маркой.

Недавно состоялось мероприятие в честь десятилетия со дня свадьбы рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой. Оно было роскошным начиная от гигантского торта и заканчивая платьями невесты. Самойлова призналась, что сама заработала почти миллиард рублей, поэтому решила шикарно отпраздновать событие. О доходах селебрити сообщает Газета.ру со ссылкой на финотчет компании Самойловой.

Джиган тоже неплохо справляется с ролью добытчика. Артист активно выступает и не отказывается от корпоративов. Одно его выступление стоит два миллиона рублей. В свою очередь, Самойлова является владелицей агентства по подбору нянь и клиники косметологии. Также она продает женскую и детскую одежду, а также занимается собственной косметической маркой. Видимо, поэтому пара может позволить себе жить в ОАЭ и устраивать торжество за 25 миллионов рублей.

Наряд невесты, который весит 15 килограммов, обошелся паре в 2,5 миллионов рублей. Помещение для праздника супруги арендовали за один миллион рублей., еще девять миллионов ушло на кухню. На празднование были приглашены 600 человек. Кроме того, зал был украшен роскошными цветами, которые были куплены за 200 тысяч рублей.

Как ранее писал 5-tv.ru, 12 декабря состоялась свадьба Джигана и Оксаны Самойловой. Правда, она оказалась бутафорской, так как пара узаконила отношения десять лет назад. Помимо огромного количества гостей, на мероприятие мог посмотреть любой желающий с помощью онлайн-трансляции. Стало известно, сколько Джиган и Самойлова заработали на онлайн-свадьбе.