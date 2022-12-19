Бутафорский торт и скандал в зале: сколько Джиган и Самойлова заработали на онлайн-свадьбе

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова с размахом сыграли свадьбу в прямом эфире. Во сколько обошлось масштабное торжество и кто попытался его испортить, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Самая долгожданная церемония года, как ее уже окрестили в социальных сетях, состоялась 12 декабря. Оксана Самойлова и Джиган снова поженились.

Стать участником мероприятия мог каждый поклонник звезд в социальных сетях, масштабное мероприятие транслировалось в прямом эфире. Как прошло торжество и кто чуть его не испортил, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Правда, свадьба была бутафорской. Пара на самом деле узаконила отношения еще десять лет назад. Но тогда молодым не удалось устроить пышное торжество, так как на него у сегодняшних знаменитостей не было денег. Модель и начинающий артист скромно расписались в ЗАГСе, а затем отметили событие в узком семейном кругу.

«За три дня нам сказали, что расписываемся, и мы собирались впопыхах. Оксана сшила платье за ночь», — рассказала о том времени мать Оксаны Самойловой.

Джиган с супругой решили наверстать упущенное спустя много лет совместной жизни. Для праздника они выбрали люксовый банкетный зал, украшенный живыми цветами и сотнями свечей. Провожая мать к импровизированному алтарю, дочери знаменитостей рассыпали к ее ногам лепестки роз, а затем двухлетний сын Давид вынес кольца. После супруги поднялись на пьедестал и обменялись клятвами.

Для церемонии Оксана Самойлова выбрала белое платье, расшитое камнями и стразами, с длинным шлейфом. Наряд вместе с фатой весил 28 килограммов и обошелся знаменитости более, чем в два миллиона рублей. В течение вечера модель еще дважды меняла образ.

Одним из первых на свадьбу прибыл рэпер Тимати в компании возлюбленной Валентины Ивановой. Поздравить семейную пару также пришли многие звезды, среди которых можно было заметить Егора Крида, Яну Рудковскую и Анну Седакову. Поклонники считают, звездная пара зря пригласила последнюю. Замужняя артистка весь вечер приставала к мужчинам и во время тоста усомнилась, что лирические песни Джиган посвящал своей жене.

Самойлова постаралась скрыть обиду. Невеста продолжила широко улыбаться и даже обняла артистку после ее выступления. Поведение Седаковой на свадьбе осудили многие представители шоу-бизнеса.

«На мой взгляд, это была неудачная шутка, потому что не совсем понравилось хозяйке вечера, попытался Джиган исправить ситуацию, сказать, что все песни посвящает только своей жене», — прокомментировал неприятный инцедент светский журналист Леван Тодуа.

Кульминацией вечера стал десятиярусный торт. Правда, больше половины кондитерского изделия оказалось муляжом. Официантам пришлось потрудиться, чтобы вынести огромную башню. В какой-то момент десерт опасно накренился и чуть не испортил торжество. Однако все закончилось благополучно.

Падающий торт и несколько недель на подготовку: тайны свадьбы Джигана и Оксаны

В традиционном свадебном конкурсе букет невесты поймала певица Клава Кока. А Егор Крид, с которым исполнительнице долгое время приписывали отношения, признался, что хотел бы тоже обрести семью в течение трех ближайших лет.

По подсчетам экспертов, торжество обошлось звездной паре в сумму свыше 25 миллионов рублей, но, судя по их доходам, это несущественные затраты для Самойловой и Джигана. Супруги живут на широкую ногу. Почти каждый месяц звездное семейство отдыхает на элитных курортах, имеет три автомобиля класса люкс. До недавнего времени они жили в огромном особняке в Подмосковье. Но летом продали резиденцию за 150 миллионов рублей и переехали в более просторный дом.

Много лет поклонники пары были уверены: у Джигана и Самойловой идеальная семья. Но два года назад публике внезапно вскрылась обратная сторона их брака. Музыкант после рождения наследника начал вести себя неадекватно, стал публиковать странные посты, а позже сбрил брови и признался подписчикам, что попал в наркологическую клинику. Многие были уверены, рэпер тогда злоупотреблял не только алкоголем.

Оксана тяжело переживала ситуацию, всерьез подумывала о разводе, но в конце концов простила супруга и намекнула, что не против родить Джигану пятого ребенка.

Впрочем, скандалы были только на руку звездной семье. Их популярность и доходы стремительно выросли. Сегодня за один концерт рэпер зарабатывает более одного миллиона рублей.

«В месяц у него суммарно получается около пяти миллионов рублей дохода от концертной деятельности. <…> И помимо всего он еще зарабатывает в сфере мобильных приложений», — рассказала предприниматель Юлия Манн.

Оксана Самойлова не менее успешна, чем супруг. По информации СМИ, только за последний год она заработала почти миллиард рублей. Звезда владеет собственным косметическим брендом, а один рекламный пост в ее соцсетях стоит около пяти миллионов рублей.

«У Оксаны Самойловой есть еще и мобильное приложение, и собственный бренд одежды, и точно так же она участвует и в ресторанном бизнесе, <…> у нее есть сеть эстетических клиник», — рассказала об успехах знаменитости Юлия Манн.

Многие не сомневаются — Оксана Самойлова смогла заработать и на свадьбе. Трансляцию мероприятия уже посмотрело около десяти миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Джиган женился на Самойловой.