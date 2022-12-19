ВСУ потеряли 130 человек, танки и БТР: последние новости с донецкого направления

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Российские военнослужащие продолжают отодвигать линию фронта от Донецка.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Отодвинуть линию фронта от Донецка — сейчас одна из основных задач. И, как сообщает Минобороны, на донецком направлении российские войска сумели занять более выгодные рубежи. И сорвать попытки противника провести разведку боем. За сутки ВСУ потеряли 130 человек, два танка и три БТР.

Как продвигаются вперед наши подразделения расскажет Станислав Григорьев, он сейчас на передовой.

Двигаться, но куда? Повсюду, насколько можно увидеть — одни развалины. И в этих руинах мы — вместе с небольшим отрядом российской армии.

Мужчинам приходится работать в обстановке, когда вокруг не то, что ни одного целого дома, а вокруг вообще все разворочено и превращено в лунный ландшафт. Поднять голову над которым — та еще задача.

Впрочем, именно сейчас поднимать голову необязательно. Вместо нее — квадрокоптер с камерой высокого разрешения, а двигаться будет танк.

Пока танк готовится к стрельбе, мы слушаем рассказы о службе. Здесь она вообще не сахар, но ребята уже освоились.

«В сравнении вот с тем, где я был, в Попасной, здесь подзатянулось, посложнее, потому что у них укрепрайон хороший такой. Мы, когда обсмотрели у них, метра полтора-два только одна бойница с которой ты стреляешь в нее, либо мина попадает и ей все равно, ну покоцало немного», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Флешка».

Чтобы разбить такое укрепление, как раз и нужен танк.

На позициях противника — погром. Еще несколько выстрелов для закрепления успеха.

Военные довольны — теперь они смогут посвободнее передвигаться на позициях. А может быть еще и возьмут один-два новых дома. Бои здесь идут жестокие — полный контакт на дистанции до 100 метров.

«Ну в принципе все бои были — тяжелые, легкие, все зависит от работы артиллерии, как отработает артиллерия, а потом заходят штурмовые группы, если артиллерия хорошо сделала свою работу, то в штурмовой группе там уже особо делать нечего», — рассказал военнослужащий с позывным «Сосед».

Не исключено, что в скором времени противник также применит танк, но для него есть противоядие: коптеры висят над развалинами почти круглые сутки. И вылазка с той стороны имеет все шансы окончиться печально.

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