Депутата Всеволожска Гуркина ударили ножом в живот во время встречи

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Нападавшим может оказаться знакомый политика.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

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В Ленинградской области расследуют вооруженное нападение на депутата Всеволожска Алексея Гуркина. Злоумышленник ударил его ножом в живот, сейчас жизни пострадавшего уже ничего не угрожает. По имеющимся сведениям, подозреваемый под следствием.

По словам Гуркина, все произошло во время встречи со знакомым. При этом депутата отчасти спас третий человек — он заслонил его собой, и удар прошел по касательной.

Нападавшим может оказаться знакомый Гуркина — Константин Легкодумов. Ранее оба они фигурировали в деле о слежке за другим депутатом — Ириной Бритвиной. По версии следствия, на ее машину поставили GPS-маячки. Также у нее сгорел дом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в суд направлено уголовное дело о нападении на съемочную группу МИЦ «Известия». Как сообщил Следственный комитет России, собрана достаточная доказательственная база, и дело передано для рассмотрения по существу.

Обвиняемая — уроженка Костромской области, оказывавшая косметологические услуги в торговом центре на Новоясеневском проспекте. Ее обвиняют в препятствии профессиональной деятельности журналистов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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