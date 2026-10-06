Секс-символы 1990-х постарели: что с ними стало теперь

Их лица украшали обложки глянцевых журналов и постеры, а клипы становились обязательной частью телевизионного эфира. В 1990-е эти знаменитости ассоциировались с новой эпохой — яркой, свободной и совсем не похожей на советское прошлое.

Прошли десятилетия, и жизнь многих из них сильно изменилась: одни продолжают работать в кино и на сцене, другие сосредоточились на преподавании или бизнесе, а кого-то уже нет в живых.

Как сложилась судьба звезд, которых когда-то называли секс-символами 1990-х, — в материале 5-tv.ru.

Татьяна Друбич

Что стало с главными секс-символами 90-х? РИА Новости/Владимир Вяткин; www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

В 1990-е Татьяна Друбич считалась одной из самых загадочных и притягательных актрис отечественного кино. Роли в «Ассе», «Десяти негритятах» и «Черной розе — эмблеме печали» сделали ее настоящей звездой эпохи.

Сегодня Друбич 66 лет. В отличие от многих коллег, она с самого начала совмещала кино с медициной: получила образование врача и работала по специальности.

Сейчас актриса значительно реже появляется на экране и занимается медицинской и общественной деятельностью.

Дана Борисова

Что стало с главными секс-символами 90-х? www.globallookpress.com/Maxim Burlak, Shatokhina Natalia

В 1990-е Дана Борисова была одной из самых узнаваемых блондинок российского телевидения и считалась секс-символом эпохи. В 1997 году 21-летняя телеведущая появилась на страницах Playboy, что еще сильнее закрепило за ней этот образ.

Сегодня Борисовой 50 лет, и ее телевизионный образ сильно изменился — теперь она регулярно появляется в развлекательных и ток-шоу, где откровенно рассказывает о личной жизни и сложных периодах своей биографии. Борисова не раз становилась героиней обсуждений из-за резонансных заявлений и подробностей, которыми делилась в интервью.

Одной из самых публичных тем последних лет стала ее борьба с алкогольной и наркотической зависимостью. Не меньше внимания Борисова уделяет отношениям с дочерью Полиной. Она публично рассказывала о разногласиях с уже взрослой дочерью, семейных конфликтах и сложностях в их отношениях.

Влад Сташевский

Что стало с главными секс-символами 90-х? Владимир Яцина, Вадим Тараканов/ТАСС

Влад Сташевский был одним из главных мужских секс-символов российской эстрады 1990-х. Его песни звучали повсюду, а фотографии певца поклонницы собирали в альбомы и развешивали на стенах.

Сегодня Сташевскому 52 года. После пика популярности он на несколько лет практически исчез из телевизионного пространства, однако полностью карьеру не оставил.

В 2026 году певец вернулся на сцену в шоу «Суперстар! Битва сезонов». Для артиста это стало одним из заметных телевизионных появлений после длительного перерыва.

Юлия Началова

Что стало с главными секс-символами 90-х? www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

В 1990-е Юлия Началова была одной из самых заметных молодых звезд российской эстрады. Ее воспринимали не только как талантливую певицу, но и как яркую блондинку, образ которой запомнился публике той эпохи.

Она победила Кристину Агилеру на конкурсе «Big Apple-95» и стала одним из главных секс-символов российской эстрады. Хиты «Герой не моего романа» и «Учитель» знала вся страна.

Но 16 марта 2019 года ее не стало. Причиной смерти стал сепсис. Ей было всего 38.

Дочь Юлии, Вера, растет без матери, а поклонники до сих пор пересматривают ее выступления. В 2026-м ей могло бы исполниться 45.

Ольга Дроздова

Что стало с главными секс-символами 90-х? www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova, Pavel Kashaev

В 1990-е Ольгу Дроздову называли одной из самых красивых актрис российского кино. Роли в «Королеве Марго» и «Бандитском Петербурге» сделали ее одной из заметных звезд того времени.

Сегодня Дроздовой 61 год. По данным СМИ, она отошла от прежней интенсивности актерской работы и сосредоточилась на педагогической деятельности.

Наталья Ветлицкая

Что стало с главными секс-символами 90-х? Чумичев Александр/ТАСС; www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

В 1990-е Наталья Ветлицкая считалась одним из главных секс-символов российской эстрады. Ее клипы, откровенные сценические образы и популярные песни сделали певицу одной из самых узнаваемых женщин эпохи.

Сегодня Ветлицкой 62 года. Она уже много лет живет в Испании и значительно реже появляется в российском медиапространстве.

При этом интерес к ее творчеству не исчез: песни и архивные выступления певицы продолжают оставаться востребованными среди преданных слушателей.

Елена Корикова

Что стало с главными секс-символами 90-х? Матыцин Валерий/ТАСС; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Елена Корикова стала одним из секс-символов российского кино благодаря ролям в «Барышне-крестьянке» и «Бедной Насте». Ее светлая внешность и романтические экранные образы сделали актрису одной из самых узнаваемых звезд своего поколения.

Сегодня Кориковой 54 года. После продолжительного перерыва она вновь вернулась к театральной работе.

Екатерина Гусева

Что стало с главными секс-символами 90-х? www.globallookpress.com/Gennadii Sergeev, Pavel Kashaev

В конце 1990-х — начале 2000-х Екатерина Гусева стала одной из главных экранных красавиц российского телевидения. После «Бригады», где она сыграла Ольгу Белую, актрису стали воспринимать как один из секс-символов поколения.

Сегодня 50-летняя Гусева — народная артистка России, служит в театре имени Моссовета и готовится к юбилейному концерту в Кремле.

Ирина Салтыкова

Что стало с главными секс-символами 90-х? www.globallookpress.com/Alexander Keltik; РИА Новости/Алексей Майшев

В 1990-е Ирина Салтыкова считалась одним из главных секс-символов российской эстрады. Откровенные клипы и фотосессии сделали ее одной из самых обсуждаемых певиц того времени, а образ артистки прочно вошел в культуру эпохи.

Ее клип «Голубые глазки» крутили только после полуночи, поклонники называли ее русской Памелой Андерсон. Она снялась для Playboy, пережила скандальный развод и боролась с раком.

Сегодня Салтыковой 60 лет. Она продолжает выступать и участвовать в телевизионных проектах.

В 2026 году певица также продала московскую квартиру на Пречистенке, где проходили съемки фильма «Брат-2». Недвижимость площадью 114 квадратных метров была приобретена Салтыковой в 1997 году, а стоимость сделки, по данным СМИ, оценивалась в 110 миллионов рублей.