Под контролем российских войск: детали освобождения села Аннополье

Наши подразделения активно продвигаются на Харьковском направлении — теснят группировку ВСУ в районе Резниковского котла. Сегодня стали известны детали освобождения села Аннополье. Это небольшой, но очень важный населенный пункт. Его потеря серьезно ударила по логистике противника. Под контролем российских войск теперь одна из ключевых дорог региона. С героями этой операции встретился военкор «Известий» Алексей Полторанин.

Чтобы доехать до позиций наших бойцов, нужно сделать не одну внеплановую остановку. Вражеские дроны постоянно кружат в небе — мы у бойцов 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса. Именно их подразделения освободили Аннополье — населенный пункт на внешнем периметре Резниковского котла. Пока шла зачистка, бойцы готовили снаряды для продвижения дальше штурмовых групп.

«Мы вчера отправили партию, сегодня отправили. Фугасы 2 кг, три, что ты хочешь разобрать, уничтожить: живая сила, техника», — сказал военнослужащий группировки «Север» с позывным «Матрос».

Перед освобождением населенного пункта работу выполнили артиллерия и операторы. На кадрах Министерства обороны наши дроны перемалывают живую силу врага и боевую технику.

«Блиндажи полноценные, сооружения достаточно хорошие, где-то хитростью приходилось брать», — сказал командир взвода с позывным «Север».

Бойцы группировки «Север» сейчас активно прочищают дорогу штурмовикам. Вот военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии готовят «Молнию» ко взлету.

«Завели беспилотник, вылетает на боевую задачу. Цель — это вражеский пункт БПЛА. Сейчас подождем на позициях и дождемся результатов работы», — сообщил корреспондент Алексей Полторанин.

Работу оператора наблюдаем в блиндаже — задача зачистить от ВСУ густой лес — сейчас дрон летит в сердце котла. По пути постоянно маневрирует на большой высоте, чтобы враг не смог его сбить. Пока один беспилотник был в полете, военнослужащие начали собирать второй. В день разведка сообщает более десятка боевых целей. Подразделение не сбавляет ритм, чтобы как можно быстрее захлопнуть котел и расширить его внешнюю зону.

«Это видно сейчас по темпам, по докладам, у нас много укрепрайонов противника заняты нашими военнослужащими», — сказал заместитель командира по военно-политической работе с позывным «Заря».

Аннополье, которое заняли штурмовики, крохотное, находится в низине, на правом берегу реки Хотомля, но в стратегическом плане имеет огромное значение для наших сил — дорога Старый Салтов — Подсреднее, по которой шло снабжение противника, теперь полностью под огневым контролем российской армии.

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