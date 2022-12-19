Техосмотр в России серьезно подорожает с 2023 года

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Регионы вольны выбирать рост тарифа самостоятельно, но эксперты предупреждают — низкие цены не позволят получить прибыль и развивать бизнес.

Фото, видео: www.globallookpress.com / ALEXEY BYCHKOV; 5-tv.ru

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В России с нового года существенно подорожает техосмотр. В среднем по стране цены вырастут на 57%. Но каждый регион решает этот вопрос сам, запрашивая у местных операторов сведения о расходах на зарплаты сотрудников и оборудование.

И Москва поднимет планку до минимально разрешенного ФАС тарифа. Это 913 рублей. А вот в Северной столице собираются утвердить сумму в полторы тысячи. Меньше всего цены изменятся в Приморском крае и в Мурманской области.

Однако, как говорят эксперты, низкий тариф не позволяет получать прибыль и развивать бизнес.

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