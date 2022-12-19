С дешевым кольцом и без жениха: Самбурская снова стала невестой

Актриса уже была замужем за актером Кириллом Дыцевичем, но брак продлился недолго.

Актриса Настасья Самбурская в социальных сетях опубликовала фото в свадебном платье. Однако она призналась, что в очередной раз примерила образ невесты.

Поклонников взбудоражили снимки актрисы: неужели она снова выходит замуж? Однако простоватый вид наряда огорчил их. Самбурская рассказала: свадьба ненастоящая.

Настасья Самбурская опубликовала кадры в свадебном платье. Фото: Instagram* / samburskaya

Артистка снова сыграла свадьбу на съемочной площадке. Пока продюсеры запрещают артистке раскрывать любые подробности проекта. Ей даже не разрешили показать «жениха».

«Даже интригу кидать не буду…съемки, конечно! Обручальное кольцо со стеклянтом. Жениха показывать нельзя», — написала она в личном блоге.

Настасья Самбурская с 10 ноября по январь 2018 года была замужем за белорусским актером Кириллом Дыцевичем, но брак не сложился. Позже она рассказала об ужасах их семейной жизни и домашнем насилии. До этого артистка встречалась с белорусским певцом IVANом, но до свадьбы дело не дошло.

Как ранее писал 5-tv.ru, психолог Марина Гладышева рассказала, что мешает Самбурской построить личную жизнь.

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