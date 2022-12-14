Знаменитые тоже плачут: почему звезде «Универа» Самбурской не везет в любви

Актрисе приписывают многочисленные романы, но ни один из них не заканчивался хэппи-эндом. Дело в славе, тяжелом детстве или просто принц еще где-то за горизонтом?

Актриса Наталья Самбурская сейчас на пике популярности, знаменитость берется за разные проекты: это и роли в кино, и программы на ТВ, и музыкальные продукты и со всем успешно справляется. Но в личной жизни полное фиаско: то роман с кадетом, скрывавшим возраст, то с коллегами по цеху, но в итоге ничего стоящего. Что мешает актрисе построить личную жизнь — слава, проблемы из детства или просто время еще не пришло — причины женских неудач в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru назвала психолог Марина Гладышева.

Родом из детства

По словам эксперта, неудачи на личном фронте часто обусловлены проблемами в детстве. Первый мужчина, которого встречает женщина на своем пути — отец. Возможно, именно с него и все началось: Настасьи было всего пять лет, когда ее папу посадили. А дальше — тоже ничего хорошего: буллинг в школе, бедность и вынужденная самостоятельность. Какой, тут, спрашивается, мог быть пример, кому его подавать?

«Отец — первый мужчина, с которым вообще девушка сталкивается, общается, получает какую-то информацию о том, как устроен мужчина. Поэтому нужно смотреть, какие были взаимоотношения? С точки зрения психологии, скорее всего, есть какие-то сложности. На основании этого идет дальнейший выбор мужчин в жизни», — объяснит собеседница.

Кто-то, добавляет она, выбирает абьюзера, кто-то просто слабого партнера по жизни, кто-то западает только на агрессивных мужчин. Все это в современном обществе принято называть токсичными отношениями. Именно так их характеризует и сама звезда «Универа».

«Под этих мужчин у женщин сложено определенное поведение. То есть они умеют с ними общаться, и как бы плохо ни было, в следующий раз найдет такого же», — подчеркивает психолог.

Нет дыма без огня

При этом эксперт на 100% согласна с коллегами, которые уверяют, что дыма без огня тоже не бывает. Казалось бы, женщина живет с тираном, он все время на нее давит, ее бы пожалеть. Но у психологов свое видение проблемы — слабая половина сама провоцирует избранников на абьюз.

«Еще известные психологи, психотерапевты писали: что если противоположная сторона, как мы говорим, абьюзер, то значит и другая сторона имеет определенные правила игры, в которую она вступает, поэтому она играет. То есть ну не может быть такого, чтобы тиран был без жертвы. <…> Даже если с другим человеком партнер не будет играть роль тирана, но внутри у нас у всех есть определенные типы личности, черты характера. Соответственно, если вдруг попадается какая-то жертва, вечно которая там несчастная и так далее, у человека может появиться агрессия на этот процесс», — объясняет психолог.

Хождение по кругу

Неудача за неудачей в любви могут стать результатом полного разочарования для человека. В таком состоянии он больше не готов давать новый на любовь — лучше ничего, чем непонятно что.

«Такое может быть, что человек замыкается, понимает, что выйти из замкнутого круга он не может, выбрать между одиночеством и мужчиной, который не устраивает — не хочу называть их абьюзерами — и впадает в депрессию. <…> Это может быть опасно для него, его состояния», — предупреждает психолог.

Но здесь есть один нюанс, добавляет она. Решение больше не впускать в жизнь нового партнера — это, скорее, защитная реакция. Так женщина компенсирует свои раны.

«Я редко встречаю женщин, которые приняли решение быть одинокими. Когда они об этом говорят, это, скорее звучит как „назло маме отморожу уши“, пусть все мужчины знают, что они потеряли», — говорит собеседница.

Этот каприз, отмечает она, может быть и недолгим, а может затянуться на годы. Тут многое зависит от желания женщины помочь себе, обратиться к специалисту, найти корень проблемы. Возможно, кто-то надеется рано или поздно встретить принца, который разгонит хандру. Только ждать можно вечно: принцев нет, а нормальному мужчине депрессивная, «сломанная» женщина не нужна, констатирует психолог.

Слава ни при чем

Знаменитость и богатство тоже никак не влияют на ситуацию. Среди звезд и бизнесвумен так же много несчастных, как и среди обычных людей. Поэтому пример Самбурской — не исключение. Копать нужно глубже и смотреть на проблему шире.

«Да, мы можем быть самостоятельны, уверены, но внутри нас есть какая-то проблема, и эта проблема показывается нам как раз в этих отношениях. Зависимости здесь никакой нет», — резюмировала психолог.

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