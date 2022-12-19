«Будут сани, олени и полный шик!»: Волочкова назвала дату свадьбы с кондитером

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 434

Балерина Волочкова назначила свадьбу с кондитером Дмитрием на 21 января 2023 года

«Будут сани, олени и полный шик!»: Волочкова назвала дату свадьбы с кондитером

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Буквально на днях бывшая прима Большого сообщила о новом возлюбленном — и вот уже помолвка и планирование торжества. К слову, первого в ее жизни, если не сорвется.

Балерина Анастасия Волочкова решила выходить замуж 21 января 2023 года, сразу после своего дня рождения. О планах она сообщила поклонникам в личном блоге. Новый возлюбленный артистки — кондитер по имени Дмитрий — в ее постах фигурирует как чудо, вдохновение, кладезь радости и вообще Дед Мороз. Даже есть фото в соответствующем наряде — а рядом красуется новоиспеченная невеста в костюме Снегурочки. Хотя внимательные подписчики разглядели, что звезду к ее бойфренду на кадре «прифотошопили».

За считанные дни страна узнала, что у Анастасии Волочковой снова появился ухажер, что он сделал ей предложение руки и сердца и получил положительный ответ. Как рассказывала танцовщица, с кондитером Дмитрием ее свела общая увлеченность благотворительностью. Вскоре после знакомства обаятельный мужчина, до боли напоминающий Волочковой Николая II (даже к портрету на своей стене приставляла и сравнивала), явился в костюме Деда Мороза с мешком подарков и морем цветов.

На следующий день после визита Дмитрий посетил спектакль балерины и вышел прямо на сцену с новым даром — пуантами из сахара. Достаточно было посмотреть в его глаза, вспоминала знаменитость, и она влюбилась. И на все согласилась. Но свадьбу, судя по всему, начала планировать, опираясь исключительно на собственные пожелания.

«Я приняла решение, что наша свадьба с любимым Дедом Морозом будет в Лапландии… После Мальдив и моего дня рождения на следующий день вылетаем туда! Будут сани, олени, цветы и полный шик!» — написала прима под фото с избранником. Тем самым, на котором ее «прифотошопили».

Волочкова ни разу не была замужем официально. Бракосочетание с отцом ее единственной дочери Ариадны Игорем Вдовиным, как выяснилось позже, было фикцией без штампа. Как говорила сама артистка, с ним она встретилась сразу после расставания с политиком и бизнесменом Сулейманом Керимовым и была разочарована — мужчина с первого дня просил денег в долг и был не в состоянии обеспечить звезду.

В последние годы публика увидела много ухажеров Волочковой, но все романы были мимолетны, поклонники не успевали запоминать имена. Теперь, надеются они, балерина все же дождалась своей сказки и настоящей любви, своего Деда Мороза.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова рассказала о своем первом романтическом свидании и самом трогательном подарке от возлюбленного, который до сих пор кажется ей дороже всех букетов и бриллиантов от других мужчин.

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