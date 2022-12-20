В Петербурге ежедневно госпитализируют более 200 детей

Вспышка гриппа и ОРВИ в Петербурге пойдет на спад после Нового года. Как говорят городские врачи, рост распространения инфекций продлится еще одну-две недели. Но пока — все сложно.

Сейчас в городе 32 тысячи заболевших. Еще семи тысячам поставили диагноз «ковид». В инфекционной больнице Боткина заняты все реанимационные койки.

Среди заболевших по-прежнему много детей. Число классов, переведенных на удаленку, за неделю выросло втрое! Как и количество школ, в которых есть эти самые «карантинные» классы. Было 59 — теперь 140.

На фоне таких новостей даже на маркетплейсах отмечают значительное повышение спроса на медицинские маски.