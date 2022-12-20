Ограничить нельзя платить: в ЕС неоднозначно отреагировали на потолок цен за газ из РФ

Эфирная новость 67

Страны Евросоюза разделились в оценке введения потолка цен на газ из России

Фото, видео: Zuma\TASS / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Ограничения должны начать действовать в феврале.

Крайне неоднозначную реакцию вызывало решение Евросоюза ввести потолок цен на газ. Нет согласия и среди европейских политиков. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек признался, что в Берлине со скепсисом относятся к этому решению и если от механизма будет негативный эффект, ЕС придется скорректировать свою политику.

Нидерланды тоже считают лимит потенциально небезопасным для стабильного газоснабжения. В то же время итальянские власти назвали принятое решение победой.

Как сообщал ранее 5-tv.ru. Странам Евросоюза с большим трудом удалось договориться о введении потолка цен на газ. Ограничения должны начать действовать в феврале. Причем, касаются они не только российского голубого топлива, но и газа из других регионов мира.

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
66.35
1.74 70.62
1.84
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 декабря

Последние новости

14:20
МИД РФ: позиция ООН по расстрелу российских военнопленных неадекватна
14:11
«Это будет выжженное поле»: эксперт назвал точное время уничтожения США
13:59
Белоруссия договорилась с Россией о помощи в реструктуризации долга
13:50
«Страсти больше нет»: Кудрявцева поделилась подробностями интимной жизни с мужем
13:43
Сбежавшая в Израиль Пугачева прекратила общение с композитором Зацепиным
13:31
Один человек пострадал в результате обстрела ВСУ Шебекино под Белгородом

Сейчас читают

Иммунолог Болибок: ношение масок снижает вероятность заражения гриппом в 100 раз
"Смотрю на нее, и становится жалко": Алехно о трудной судьбе 5-летней дочери
Зачем хакеры пытаются завладеть учетными записями Telegram
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023