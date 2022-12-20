Премьер-министр Нидерландов извинился за работорговлю

Глава голландского правительства покаялся на языках бывших колоний страны.

В Нидерландах власти признали вину за многовековую работорговлю. Глава правительства буквально покаялся в том что, что его страна более 250 лет угнетала рабов, обеспечив себе экономический и культурный «золотой век». И принес извинения на языках бывших колоний.

«Сегодня я приношу свои извинения от лица государства Нидерландов», — заявил Марк Рютте и произнес две фразы на других языках.

Ранее 5-tv.ru сообщал о сложной политической обстановке в Нидерландах. В местную полицию летят потоки навоза из-за массовых закрытий ферм.