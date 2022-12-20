«В России появится»: раскрыто таинственное предсказание Джуны на 2023 год

Советская ясновидящая знала, что однажды главная фигура сменится другим дарованием.

До сих пор самой знаменитой целительницей России считается Евгения Давиташвили, больше известная как Джуна. Ясновидящая умерла семь лет назад, однако тайны и легенды вокруг ее фигуры до сих пор кружатся в танце загадочных предположений. Например, недавно раскрылось ее туманное предсказание относительно 2023 года. Одна из учениц экстрасенса потомственная ведунья Диана Соболевских поделилась с изданием KP.RU своими воспоминаниями.

Приверженка Давиташвили познакомилась с целительницей в 1993 году. Это был пик популярности Джуны, в то время экстрасенс мечтала обучить своему дару всех желающих. Она была уверена, что магические способности можно развить в каждом человеке. Ведунья собирала огромные залы с поклонниками.

Именно на одном из таких собраний Соболевских познакомилась с прорицательницей. Медиум выбрала ее из толпы и пригласила к себе домой. Такое внимание повергло Диану в шок — она, молоденькая девочка, была удостоена великой чести среди множества претендентов.

По словам ученицы, Джуна оказалась потрясающим человеком. Они часто виделись в ее московской квартире и вели долгие разговоры. Экстрасенс задавала вопросы о семье Соболевских, ее способностях и навыках.

«Во время нашего последнего разговора Джуна растрогалась, и после небольшой паузы заглянула в будущее. Она рассказала мне о том, что через 30 лет в России появится новая целительница, не менее, а, может быть, даже более сильная, чем она сама», — призналась воспитанница ясновидящей.

Диана подсчитала, что прогноз Джуны должен сбыться в следующем году. Неизвестно, кого именно видела ведунья, однако еще ни у одного мага не получалось переплюнуть талант прорицательницы.

«С точностью могу сказать, что сама Джуна, делая это предсказание, уже понимала, что не увидит эту новую целительницу, она предчувствовала свой уход», — предположила ученица.

К слову, Давиташвили покинула наш мир летом 2015 года. Как сообщил приятель ясновидящей, она два дня лежала в коме. Экстрасенса похоронили на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой сына.

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