По всем фронтам: ВС РФ выдавливают ВСУ сразу на нескольких направлениях

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 222

Минобороны сообщило об уничтожении до 250 боевиков ВСУ в ходе спецоперации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

ВС РФ неуклонно теснят противника на купянском, краснолиманском, донецком и южно-донецком направлениях.

Российская армия в ходе спецоперации нанесла мощные удары по противнику сразу на нескольких направлениях. Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки составили около 250 боевиков убитыми. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, на купянском направлении ударами авиации и артиллерии в районе Кисловки Харьковской области было уничтожено до 30 украинских военнослужащих и три автомобиля. На краснолиманском направлении возле населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Стельмаховка в Луганской народной республике в результате огневого поражения были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ общей численностью до 50 боевиков, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.

«На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В районах населенных пунктов Иванов-Дарьевка, Бахмутская и Орловка Донецкой народной республики (ДНР) в результате комплексного огневого поражения позиций ВСУ уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля», — отметил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На южно-донецком направлении в районах Константиновки, Золотой Нивы и Новодонецкого в ДНР огнем артиллерии были уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад, а также диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Общие потери противника при этом составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Также за сутки Вооруженные силы РФ уничтожили в зоне проведения спецоперации склад боеприпасов, 64 артиллерийских подразделения, две радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Кроме того, авиация ВКС России сбила два истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и пять беспилотных летательных аппаратов воздушных сил Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия в ходе наступательных действий заняла наиболее выигрышные рубежи на донецком направлении.

Тема:
Спецоперация
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