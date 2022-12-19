Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

Посредством наступательных действий российская армия заняла наиболее выигрышные рубежи на донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за прошедшие сутки на этом направлении ликвидировано свыше 130 украинских военных, два танка, три боевых бронемашины и три автомобиля.

«Артиллерийским огнем сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении населенных пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское Донецкой народной республики», — заявил генерал-лейтенант в ходе ежедневного брифинга.

В том числе Конашенков отметил, что посредством артиллерии на южно-донецком направлении российские военные нанесли поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады ВСУ. Националисты пытались атаковать населенные пункты Новомихайловка, Владимировка и Новоселка в ДНР, однако потерпели поражение.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении двух диверсионных групп ВСУ в районе населенного пункта Никольское. Общие потери украинских войск составили до 80 сосредоточений живой силы, три пикапа и две боевые бронированные машины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска взяли под контроль село Яковлевка в ДНР.