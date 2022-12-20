«Я в шоке»: Юлия Меньшова хранит секрет о характере Аллы Пугачевой

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 305

Юлия Меньшова узнала о скандальной ситуации с Аллой Пугачевой от своего гостя

«Я в шоке»: Юлия Меньшова хранит секрет о характере Аллы Пугачевой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

На съемках «Рождественских встреч» поведение Аллы Борисовны было слишком вызывающее.

Знаменитый хореограф Мигель стал гостем YouTube-шоу телеведущей Юлии Меньшовой, где поделился своим впечатлением от работы вместе с Аллой Пугачевой.

Оказалось, что у него остался довольно неприятный осадок после работы с ней во время съемок знаменитых «Рождественских встреч» и больше с ней встречаться на площадках он не желает.

По словам артиста, Алла Борисовна вела себя крайне вызывающе: пыталась управлять абсолютно всем творческим процессом и постоянно раздавала указания людям.

«Я был в шоке, когда все это произошло. Это стерло все. Это касалось напрямую тех людей, которые были в коллективе», — говорит Мигель.

На вопрос Меньшовой рассказать некоторые подробности о поведении легендарной певицы, Мигель пообещал все рассказать, но только за кулисами.

Теперь телеведущая хранит тайну хореографа о том, какая Алла Пугачева может быть на самом деле, на не экране.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Алла Пугачева страдает тревожным состоянием в Израиле из-за того, что все коллеги отвернулись ее и считают себя лидерами в России.

-4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
69.00
2.65 73.34
2.72
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 декабря

Последние новости

21:58
Внучку Олега Табакова обманула заводчица и продала смертельно больного щенка
21:44
Самолет United Airlines приземлился с горящим двигателем
21:30
«Мне не нужен штамп»: Анастасия Волочкова снова не хочет замуж
21:16
«Не лишайте себя удовольствия»: Анна Семенович призвала отказаться от диет
21:02
Артиллерия ВС РФ уничтожила личный состав ВСУ — видео
20:48
Группа хулиганов забросала кувалдами посольство Финляндии в Москве

Сейчас читают

Иммунолог Болибок: ношение масок снижает вероятность заражения гриппом в 100 раз
"Смотрю на нее, и становится жалко": Алехно о трудной судьбе 5-летней дочери
Зачем хакеры пытаются завладеть учетными записями Telegram
Рубль поскользнулся на нефти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023