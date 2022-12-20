Песков подтвердил приезд Владимира Путина в зону СВО
Накануне выходных президент России посетил штаб, где провел соответствующее совещание.
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Владимир Путин посетил зону проведения специальной военной операции (СВО) и провел совещание с командующими войск. Об этом «Российской газете» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Других деталей приезда пока не приводится.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео участия Владимира Путина в работе Объединенного штаба войск, которые задействованы в спецоперации. Президент целый день проводил совещания и встречи в закрытом режиме. Глава государства детально ознакомился также с предложениями командующих о ближайших и среднесрочных действиях.
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