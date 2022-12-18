Кремль опубликовал видео работы Путина в объединенном штабе войск, участвующих в СВО

Верховный Главнокомандующий впервые лично принял участие в работе Объединенного штаба войск, задействованных в спецоперации. Как рассказали в пресс-службе Кремля, Владимир Путин встретился с командованием группировки в пятницу и работал в штабе СВО весь день.

Совещания и встречи прошли в закрытом режиме из соображений секретности. Вы видите, что все кадры из штаба обработаны так, чтобы не было утечки никакой чувствительной информации.

Президент ознакомился с работой военных, заслушал доклады о ходе СВО, подробно остановившись на каждом направлении.

«Уважаемые товарищи, еще раз добрый день, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу ближайших и среднесрочных действий, начнем работу, пожалуйста», — обратился к присутствующим президент.

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