Кремль опубликовал видео работы Путина в объединенном штабе войск, участвующих в СВО

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Глава государства познакомился с работой военачальников и выслушал доклады о ходе спецоперации.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Верховный Главнокомандующий впервые лично принял участие в работе Объединенного штаба войск, задействованных в спецоперации. Как рассказали в пресс-службе Кремля, Владимир Путин встретился с командованием группировки в пятницу и работал в штабе СВО весь день.

Совещания и встречи прошли в закрытом режиме из соображений секретности. Вы видите, что все кадры из штаба обработаны так, чтобы не было утечки никакой чувствительной информации.

Президент ознакомился с работой военных, заслушал доклады о ходе СВО, подробно остановившись на каждом направлении.

«Уважаемые товарищи, еще раз добрый день, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу ближайших и среднесрочных действий, начнем работу, пожалуйста», — обратился к присутствующим президент.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Франции назвали безумием отказ Зеленского от переговоров с РФ.

Тема:
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Кремль опубликовал видео работы Путина в объединенном штабе войск, участвующих в СВО

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