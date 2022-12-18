Кремль опубликовал видео работы Путина в объединенном штабе войск, участвующих в СВО
Глава государства познакомился с работой военачальников и выслушал доклады о ходе спецоперации.
Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru
Верховный Главнокомандующий впервые лично принял участие в работе Объединенного штаба войск, задействованных в спецоперации. Как рассказали в пресс-службе Кремля, Владимир Путин встретился с командованием группировки в пятницу и работал в штабе СВО весь день.
Совещания и встречи прошли в закрытом режиме из соображений секретности. Вы видите, что все кадры из штаба обработаны так, чтобы не было утечки никакой чувствительной информации.
Президент ознакомился с работой военных, заслушал доклады о ходе СВО, подробно остановившись на каждом направлении.
«Уважаемые товарищи, еще раз добрый день, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу ближайших и среднесрочных действий, начнем работу, пожалуйста», — обратился к присутствующим президент.
Ранее 5-tv.ru писал, что во Франции назвали безумием отказ Зеленского от переговоров с РФ.
- 18 дек
- NYT: США пытались помешать Украине убить главу Генштаба РФ Герасимова
- 17 дек
- Армия России в ДНР уничтожила две диверсионные группы ВСУ
- 17 дек
- Российские войска остановили и рассеяли ВСУ ударами артиллерии в ДНР
- 17 дек
- Минобороны: потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении составили до 30 человек
- 17 дек
- Массированный удар ВС РФ сорвал переброску оружия Киеву с Запада
- 17 дек
- С высокой точностью: преимущества российского комплекса «Пенициллин»
- 17 дек
- Кошкин об обвинениях в сторону России по СВО: «Пытаются до конца измотать»
- 17 дек
- «Новые и мощные»: ВС РФ получила комплексы звукотепловой разведки «Пенициллин»
- 17 дек
- Путин заслушал предложения по ходу спецоперации
- 17 дек
- Одно лицо: с кем из полководцев Петра I Залужный сравнил Суровикина
Читайте также
93%
0.31 68.78
0.33
Нашли ошибку?