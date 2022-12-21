Отряды СОБР и спецназа Росгвардии обнаружили укрытие диверсантов

А сейчас кадры секретной операции в Донбассе. Подразделение СОБР и отряд спецназа Росгвардии обнаружили ангар, где могли скрываться украинские диверсанты. На задание отправились со специально обученной собакой, которая первая и почуяла неладное.

Наш корреспондент Даниил Левин тоже отправился по следам боевиков.

Группа спецотряда быстрого реагирования выезжает на задание! Неподалеку от цели поднимают беспилотник. С воздуха осматривают ангар, где, по оперативной информации, могут быть украинские диверсанты.

Подразделение СОБР сегодня работает вместе с отрядом спецназа Росгвардии. Обсудив все детали, военнослужащие продвигаются вперед. Рассредотачиваются у входа!

Ангар выглядит заброшенным. Но бойцы СОБРа аккуратно выглядывают. Передовая тройка уже выдвинулась. И сейчас ждем дальнейших команд!

Надежное плечо товарища — для этих специалистов не просто фраза. Они двигаются, как единое целое, шаг за шагом. Прикрывают друг друга!

Ангар чист, но обнаружен подозрительный мешок. Кинолог отправляет служебную собаку. Она пробирается сквозь ветки. Отсюда даже не понятно, что привлекло внимание росгвардейцев. Наконец, овчарка подает сигнал!

Инженер укладывает «кошку» и сдергивает ее из укрытия. Можно подходить! В схроне два автомата! И почти двести патронов. Бойцы СОБР и спецназа передадут найденное оперативникам.

Более двухсот шестидесяти тысяч патронов обнаружили росгвардейцы с октября только в ЛНР. А еще сотни гранат. И почти полтонны взрывчатых веществ. Изымали из таких небольших схронов и гигантских складов, брошенных ВСУшниками.