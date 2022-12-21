Мобилизованные солдаты ВСУ начали сбегать с позиций в районе Соледара

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 72

Марочко: Мобилизованные ВСУ разбегаются с позиций под Соледаром

Мобилизованные солдаты ВСУ начали сбегать с позиций в районе Соледара

Фото: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka

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Военнослужащие сдаются украинским силовикам, надеясь смягчить наказание за дезертирство.

Мобилизованные украинские военнослужащие покидают позиции в районе Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Соледар отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими. <…> Часть военнослужащих из числа мобилизованных граждан начали сбегать с позиций и сдаваться органам военного правопорядка», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Марочко, сдаваясь силовикам, украинские солдаты надеются получить более мягкое наказание, которое грозит им по уголовной статье за невыполнение приказов. Как минимум, дезертировавшие украинские военнослужащие пытаются сохранить себе жизнь и уменьшить срок тюремного заключения, считает офицер.

Накануне Марочко сообщил, что на фоне успеха российских войск в направлении Соледара украинское командование начало перебрасывать туда дополнительные силы с других направлений и задействовать резервы.

Также офицер рассказал, что в Артемовске в ДНР украинские боевики целенаправленно уничтожают уцелевшие жилые дома, транспортные развязки и социально важные объекты, прибегая к тактике выжженной земли. По словам Марочко, украинские подразделения уничтожают гражданскую инфраструктуру «всеми доступными средствами», невзирая на то, что в подвальных помещениях прячутся мирные жители.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Артемовском украинские танкисты начали специально выводить из строя собственные танки, саботируя приказы командования идти в контрнаступление.

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