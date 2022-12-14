В ЛНР украинские солдаты в ужасе выводят из строя танки, чтобы не идти в наступление.

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины под Артемовском отказываются выполнять приказы командования идти в контрнаступление.

Более того, по словам Марочко, украинские танкисты начали целенаправленно выводить из строя собственные танки.

«Буквально позавчера была информация, что опять начались случаи, когда бронетанковые группы просто отказываются выполнять приказы на артемовском направлении. Они сливают соляру, масло, они начинают химичить с пальцами на гусеницах», — сообщил представитель ЛНР в эфире федерального канала.

Он также рассказал, что штурмовой отряд из наемников, кадровых украинских военных и мобилизованных не доехал до места сбора, потому что им «помешали погодные условия». Якобы машина застряла, и они не могут прибыть вовремя.

По словам Марочко, украинские танкисты в основном передвигаются на устаревших танках Т-64. Чтобы заставить бойцов выполнять приказы, командирам иногда приходилось даже заваривать танкистов в машинах.

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