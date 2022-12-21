«Отвратительно»: 42-летняя Ким Кардашьян показала, как выглядит в бикини

Теледива обожает фотографироваться в экстремально открытых купальниках.

Американская звезда и бизнесвумен Ким Кардашьян оригинально попрощалась с уходящим годом — сфотографировала свой вид сзади в крошечном бикини, продемонстрировав пышные формы.

«Оглядываюсь на 2022 год», — так теледива подписала фотографию.

На кадре в Instagram* 42-летняя знаменитость стоит на коленях на шезлонге и показывает ягодицы на фоне пальм и лазурной воды. К слову, купальник на Кардашьян из коллекции ее собственного бренда.

Ким Кардашьян поделилась откровенным фото в крошечном бикини; Фото: Instagram* / kimkardashian

В этом году Кардашьян официально развелась с рэпером Канье Уэстом, хотя на развод подала еще в феврале 2021 года. Пара была вместе семь лет. По словам звезды, у нее изменились жизненные приоритеты, и разборки с психологическими проблемами мужа туда не входят.

После развода Уэст поделит с бывшей женой опеку над четырьмя детьми — трехлетним Псалмом, четырехлетней Чикаго, шестилетним Сейнтом и девятилетней Норт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Канье Уэст будет платить Кардашьян после развода.

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