«Отвратительно»: 42-летняя Ким Кардашьян показала, как выглядит в бикини

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Рита Миронова
Рита Миронова 1 213

Ким Кардашьян опубликовала откровенное фото в бикини

«Отвратительно»: 42-летняя Ким Кардашьян показала, как выглядит в бикини

Фото: www.globallookpress.com / MAGO/RW

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Теледива обожает фотографироваться в экстремально открытых купальниках.

Американская звезда и бизнесвумен Ким Кардашьян оригинально попрощалась с уходящим годом — сфотографировала свой вид сзади в крошечном бикини, продемонстрировав пышные формы.

«Оглядываюсь на 2022 год», — так теледива подписала фотографию.

На кадре в Instagram* 42-летняя знаменитость стоит на коленях на шезлонге и показывает ягодицы на фоне пальм и лазурной воды. К слову, купальник на Кардашьян из коллекции ее собственного бренда.

Ким Кардашьян поделилась откровенным фото в крошечном бикини; Фото: Instagram* / kimkardashian

В этом году Кардашьян официально развелась с рэпером Канье Уэстом, хотя на развод подала еще в феврале 2021 года. Пара была вместе семь лет. По словам звезды, у нее изменились жизненные приоритеты, и разборки с психологическими проблемами мужа туда не входят.

После развода Уэст поделит с бывшей женой опеку над четырьмя детьми — трехлетним Псалмом, четырехлетней Чикаго, шестилетним Сейнтом и девятилетней Норт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Канье Уэст будет платить Кардашьян после развода.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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