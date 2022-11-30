Космические алименты: сколько Канье Уэст будет платить Кардашьян после развода?

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Рита Миронова
Рита Миронова 48

Ким Кардашьян получит от Канье Уэста $200 тысяч после подписания соглашения о разводе

Космические алименты: сколько Канье Уэст будет платить Кардашьян после развода?

Фото: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

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Рэпер будет выплачивать алименты в размере 200 тысяч долларов каждый месяц, а опеку над четырьмя детьми разделит с бывшей супругой.

Стали известны подробности судебного разбирательства между Ким Кардашьян и Канье Уэстом. Как сообщает The Guardian, рэпер должен будет ежемесячно выплачивать алименты в размере 200 тысяч долларов. Также он поделит с бывшей женой опеку над четырьмя детьми — трехлетним Псалмом, четырехлетней Чикаго, шестилетним Сейнтом и девятилетней Норт.

По данным издания, пара будет пополам выплачивать расходы на частную школу и детсад, медстраховку и охранников для детей.

Кроме того, по данным TMZ, Канье Уэст отдаст Кардашьян дом за четыре с половиной миллиона долларов, который находится рядом с ее жильем. Рэпер покупал этот дом, чтобы быть ближе к детям.

Звездная пара официально развелась 2 марта 2022 года, хотя Ким подала на развод в феврале 2021 года. Всего брак длился семь лет. В сети ходило много слухов о причинах расставания звездной пары — биполярное расстройство артиста, его политические амбиции и неадекватное поведение. Однако Ким Кардашьян пояснила: у нее изменились жизненные приоритеты, и разборки с психологическими проблемами мужа туда больше не входят.

У пары был брачный договор: по нему они разделили часть совместного нажитого имущества.

Ранее 5-tv.ru писал, что Канье Уэст заявил о планах баллотироваться в президенты США в 2024 году.

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