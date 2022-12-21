Курс евро на Московской бирже превысил 75 рублей впервые с конца апреля

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 7

Перед этим курс евро на Мосбирже поднялся выше 74 рублей впервые с 11 мая, а доллар был в районе 69,3 рубля.

Курс евро на Московской бирже превысил 75 рублей впервые с конца апреля

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Курс евро на торгах превысил 75 рублей впервые с 29 апреля. Об этом говорят данные Московской биржи. По состоянию на 08:39 по Москве курс евро до 75,02 рубля. Однако к 08:44 валюта замедлила рост и торговалась на уровне 74,81 рубля. Курс доллара в это же время увеличился до 70,3 рубля.

Перед этим курс евро на Мосбирже поднялся выше 74 рублей впервые с 11 мая, а доллар был в районе 69,3 рубля. Также аналитик Юлия Мельникова объясняла ослабление национальной валюты. По словам эксперта, давление со стороны европейских стран на энергетическую отрасль России снижает доходы от экспорта, увеличивая дефицит бюджета, что влияет на курс рубля.

Финансовый аналитик Владислав Антонов сомневался в целесообразности покупки иностранной валюты, так как высок риск, что ее нельзя будет реализовать на бирже. В связи с этим он посоветовал хранить и использовать денежные единицы недружественных государств только для поездок или деловых целей.

Кроме того, по словам эксперта Евгения Шатова, профицит внешней торговли сокращается и негативно влияет на позиции рубля. Ранее 5-tv.ru писал о том, каким будет курс валют к 2023 году.

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