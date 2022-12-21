Гитарист группы «Танцы минус» умер в столичной реанимации
На 44 году жизни умер гитарист группы «Танцы минус» Антон Хабибуллин
Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva
Коллега знаменитости рассказал, что гитарист скончался после операции.
Ушел из жизни гитарист рок-группы «Танцы минус» Антон Хабибуллин. Он умер в реанимации одной из московских больниц 20 декабря. Музыканту было 44 года. Об этом основатель группы Вячеслав Петкун сообщил ТАСС.
«Да, умер. В больнице, вчера вечером, в Москве, в реанимации. После операции», — рассказал Петкун.
Музыкальный коллектив «Танцы минус» был основан в 1995 году. Хабибуллин присоединился к команде в 2006 году. За время своего существования группа выпустила несколько десятков композиций, среди которых «Цветут цветы», «Город», «Половинка» и другие.
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