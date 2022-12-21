Движение первых: как Путин отнесся к новому названию движения детей и молодежи

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Рита Миронова
Рита Миронова 23

Путин одобрил новое название движения детей и молодежи

Движение первых: как Путин отнесся к новому названию движения детей и молодежи

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Участники общественного движения накануне переутвердили название.

В эти дни в Москве проходит первый съезд российского движения детей и молодежи. Накануне участники переутвердили название «Движение первых».

О том, как к изменениям отнесся президент Владимир Путин, который также является председателем наблюдательного совета молодежного движения, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Свое отношение к этой организации Путин изложил, это важное явление», — сказал он.

Песков также отметил о важности дальнейшего развития молодежного движения.

«Движению предстоит формироваться, нарабатывать авторитет среди детей и молодежи, предстоит работа», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Вопрос о том, присоединятся ли внуки Владимира Владимировича к «Движению первых», остался без ответа.

«Это личная жизнь президента, давайте не будем туда лезть», — заявил Песков.

Глава государства ранее обратился к участникам Российского движения детей и молодежи с пожеланием внести свой вклад в развитие страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин обратился к молодежи с важным наставлением.

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