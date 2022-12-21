Путин не будет поздравлять Макрона с 45-летием

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 49

В Кремле сообщили, что Путин не планирует поздравлять Макрона с днем рождения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Дмитрий Песков не исключил, что президент отправит французскому коллеге телеграмму.

Президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять по телефону своего французского коллегу Эммануэля Макрона, которому 21 декабря исполняется 45 лет. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня нет в планах президента телефонного разговора с Макроном. Я уточню насчет телеграммы», — сказал он на брифинге.

В начале декабря Макрон в интервью заявил, что поддерживает регулярные прямые контакты с Путиным, потому что «изоляция — это худшее, особенно для такого сильного лидера», как российский президент.

До этого лидер Франции публично заявлял о желании обсудить с Путиным ситуацию с гражданской атомной энергетикой, однако в Кремле сообщили, что у главы российского государства в графике нет телефонного разговора с Макроном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поздравил главу Аргентины Альберто Фернандеса с победой сборной страны на Чемпионате мира по футболу.

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