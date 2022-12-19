Путин поздравил главу Аргентины Фернандеса с победой сборной страны на ЧМ-2022

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 63

Сборная Аргентины третий раз в истории стала чемпионом мира.

Путин поздравил главу Аргентины Фернандеса с победой сборной страны на ЧМ-2022

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Читайте нас в: Дзен Новости

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой сборной его страны на чемпионате мира по футболу в Катаре. О телефонном звонке президента России коллеге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу», — заявил Песков.

В это воскресенье команда во главе с Лионелем Месси обыграла сборную Франции в серии пенальти. Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира по футболу. Прежде почетного звания спортсмены страны удостаивались в 1978 и 1987 годах. Капитан и нападающий команды был назван лучшим футболистом турнира.

Он забил семь голов и сделал три результативных передачи в семи матчах. Стоит отметить, что в карьере 35-летнего Месси это первая победа на чемпионате мира. Прежде со сборной футболист выигрывал Олимпийские игры в 2008 году, а также Кубок Америки в 2021-м. Он является обладателем семи «Золотых мячей».

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему ЧМ-2022 может стать причиной раскола в Евросоюзе. По мнению экспертов, финал турнира грозит отставкой главного дипломата ЕС Жозепа Борреля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

-11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
64.61
0.31 68.78
0.33
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 18 декабря

Последние новости

1:42
В чем выгода от «умных» счетчиков для россиян
1:15
«Как же на самом деле хреново»: певица Слава подавлена расставанием с Данилицким
0:56
Британский парламент захлестнула волна секс-скандалов и кокаиновых историй
0:30
Путин поздравил главу Аргентины Фернандеса с победой сборной страны на ЧМ-2022
0:01
Возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе: «Я не люблю секс, я люблю цветы»
23:44
В Курской области нашли похищенного год назад в Петербурге мальчика

Сейчас читают

Месси — чемпион мира! Аргентина в сложном матче одолела Францию
«Меня пустят к ней завтра» — Политов рассказал о состоянии госпитализированной дочери
Спутники не спасли: как российские военные обвели вокруг пальца ВСУ и НАТО
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023