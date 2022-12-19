Путин поздравил главу Аргентины Фернандеса с победой сборной страны на ЧМ-2022

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой сборной его страны на чемпионате мира по футболу в Катаре. О телефонном звонке президента России коллеге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу», — заявил Песков.

В это воскресенье команда во главе с Лионелем Месси обыграла сборную Франции в серии пенальти. Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира по футболу. Прежде почетного звания спортсмены страны удостаивались в 1978 и 1987 годах. Капитан и нападающий команды был назван лучшим футболистом турнира.

Он забил семь голов и сделал три результативных передачи в семи матчах. Стоит отметить, что в карьере 35-летнего Месси это первая победа на чемпионате мира. Прежде со сборной футболист выигрывал Олимпийские игры в 2008 году, а также Кубок Америки в 2021-м. Он является обладателем семи «Золотых мячей».

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему ЧМ-2022 может стать причиной раскола в Евросоюзе. По мнению экспертов, финал турнира грозит отставкой главного дипломата ЕС Жозепа Борреля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.