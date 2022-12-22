Вместо доброго утра: калининградка вонзила в мужа нож из-за отказа подать воду

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Жительница Калининграда вонзила в мужа нож из-за отказа подать ей стакан воды и таблетку

Вместо доброго утра: калининградка вонзила в мужа нож из-за отказа подать воду

Фото: www.globallookpress.com / Jussi Nukari via www.imago-image

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Причинив вред здоровью супруга, женщина вызвала правоохранителей, и бригаду врачей, сообщив о совершении преступления, а потом ухаживала за мужчиной.

Жительница Калининграда ударила мужа ножом после того, как он отказался подавать ей стакан воды и таблетку. Об инциденте в семье сообщила пресс-служба областного суда.

Происшествие произошло 30 января. После пробуждения, как было установлено правоохранителями, женщина намеревалась выпить таблетку. Она попросила мужа принести ей стакан воды. Чтобы помочь жене, мужчина схватился за алкоголь. Чем вызвал гнев и недовольство партнерши. В отчет на возмущение подруги, мужчина схватил ее за футболку и ударил. Испугавшись, женщина схватила нож и пырнула супруга в живот.

Осознав случившееся, женщина позвонила в правоохранительные органы, признавшись в содеянном, вызвала потерпевшему бригаду врачей, и сообщила дочери.

На протяжении 11 месяцев правоохранители выясняли все обстоятельства произошедшего, в это время женщина ухаживала за пострадавшим мужем. В суде россиянка признала свою вину. В совокупности с действиями после инцидента суд расценил это смягчающими наказание обстоятельствами.

Женщину приговорили к двум годам лишения свободы по статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда» с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео допроса предполагаемого насильника, державшего в плену двух женщин в Москве.

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