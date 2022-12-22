«Я скукожусь»: Кушанашвили забеспокоился после слухов о разводе Варум и Агутина

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 187

Журналист Кушанашвили с тревогой отреагировал на слухи о разводе Агутина и Варум

«Я скукожусь»: Кушанашвили забеспокоился после слухов о разводе Варум и Агутина

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Возможное расставание спровоцировал сам Леонид Агутин, выпустив грустный хит. При этом он не раз признавался — его композиции отражают личные переживания.

Скандальный журналист Отар Кушанашвили с тревогой воспринял слухи о возможном расставании Леонида Агутина с Анжеликой Варум. Их спровоцировал недавно сам артист, выпустив новую песню под названием «Последний трек». В песне звучат строчки: «Это последний трек о тебе. Я закрываю между нами дверь, но все жду, чтоб ты постучала». Пока фанаты пытаются найти опровержение сплетням, Кушанашвили отметил — композиция написана и выпущена неспроста!

«Неспроста! Я не хочу, чтобы они расходились. Нас всех связывает только любовь! Вся сила, вся благодать в любви… Если эта пара расстанется, конечно, я переживу, но какой ценой — меня станет меньше, я скукожусь, стану меньше верить в жизнь», — признался Кушанашвили в программе «Каково?» на YouTube.

Переживания Кушанашвили за звездную семью связано с тем, что он долго дружит с парой. За годы общения союз Агутина и Варум стал образцом отношений.

К слову, Агутин и Варум вместе с 1997 года. В 2000-м они поженились. В семье родилась дочь Елизавета. За 22 года брака не раз возникали слухи о расставании. Провоцировал их Агутин, появляясь в компании женщин. Но Варум никак не реагировала на злопыхателей. Так же и сейчас. Ни певица, ни артист не выходят на связь с поклонниками с объяснениями происходящего. Что еще больше заставляет думать — слухи, вполне возможно, вовсе не слухи…

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