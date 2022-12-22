Походы к другу и постоянные звонки: как раскрыть мужскую измену?

Причины мужских измен могут быть самыми разными. Эксперты рассказали, в каком случае стоит простить неверного, а в каком это категорически запрещено.

Статистические данные сообщают, что женщины намного чаще становятся жертвами измен, чем мужчины. Прекрасный пол зачастую сомневается в верности своей половинки и в большинстве случаев не может с уверенностью ответить на вопрос об изменах со стороны мужа. Издание Сибкрай.ru рассказало, как раскрыть измену и как жить после нее.

Часто женщинам подсказывает о неверности своего мужчины интуиция. Некоторые делают выводы на основе изменений в поведении. Отмечается, что партнер может начать делать дорогие подарки, проявлять излишнее внимание или, наоборот, стать холодным и отстраненным.

Перемены могут случиться и в сексуальной жизни — мужчина либо становится ненасытным, либо отказывается от близости вовсе. Авторы также отмечают, что партнер может резко сменить имидж, начать работать над собой, заняться спортом или сесть на диету. Сменится и образ его жизни, привычки. Задержки на работе и участившиеся походы к другу могут быть тревожным сигналом для ревнивой женщины.

Авторы статьи просят не паниковать раньше времени, пока случайная встреча с незнакомкой или подругой, непонятные звонки или сообщения не станут прямым указателем к неверности. После раскрытия тайного романа следует попытаться понять неблаговерного. Возможно, он давно пытается порвать с вами, но не находит моральных сил на этот шаг, а может, пытается отомстить вам и доказать, что способен привлекать других женщин. Именно поэтому и не старается скрыть свои похождения на стороне.

Возможно, мужчине может не хватать внимания, поэтому он компенсирует его извне. Но чаще всего измена — следствие неуверенности. Эгоизм тоже является мотиватором измены, если мужчина рассматривает женщину как вещь, которой он стремится обладать.

Издание рекомендует найти причину измены, а уже после делать выводы и искать выход из ситуации. Если мужчину на похождения подтолкнула скука и нехватка внимания — винить отчасти стоит себя, а если он эгоист — стоит оставить неверного в прошлом на растерзание другим женщинам.

Ранее телеведущая Роза Сябитова рассказала 5-tv.ru, почему женщинам категорически запрещено уводить мужчин из семьи.