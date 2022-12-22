Состояние здоровья больного раком футболиста Пеле резко ухудшилось

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Легенда мирового спорта, помимо онкологического заболевания, страдает от проблем с почками и сердцем. Вдобавок заразился ОРВИ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON; 5-tv.ru

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Здоровье легенды мирового спорта — 82-летнего Пеле — серьезно ухудшилось. Врачи говорят об отрицательной динамике, проблемах с почками и сердцем.

Король футбола борется с онкологией, у него немало других проблем со здоровьем, а теперь заразился еще и ОРВИ. По словам медиков, сейчас Пеле требуется интенсивный уход.

При этом отмечается, что пока Пеле не нужно переводить в реанимацию или отделение полуинтенсивной терапии.

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