Телефонная рулетка или почему нельзя шутить над мошенниками

Злоумышленники используют изощренные варианты мести, к которым любитель троллинга может быть не готов.

Почему нельзя шутить над мошенниками в беседе с агентством «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, самое простое, с чем может столкнуться любитель троллинга, это угрозы и ответные оскорбления. Также с подобными проявлениями сталкиваются любители задавать уточняющие вопросы. «Особо отличившимся» злоумышленники могут отомстить помещением в специальный список.

«Тех, кто не повелся на один вид обмана, но проявил агрессию, они „прогоняют“ через все возможные способы отъема денег с расчетом на то, что на каком-нибудь из них человек все же проколется и переведет деньги», — пояснил Соловьев.

Еще один способ мести — использование номера человека, который нахамил. Речь идет о возможности звонить с подменных номеров. Таким образом, номер того, кто не особо вежливо обошелся с мошенником, может использоваться в качестве источника звонка другой потенциальной жертве.

«В целом все это говорит о том, что с мошенниками не стоит разговаривать. При малейшем сомнении необходимо класть трубку и не играть в «телефонную рулетку», — резюмировал эксперт.

К слову, мошеннические колл-центры используют похищенные базы данных сотовых операторов, зная минимальный набор персональных данных жертв.

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