«Больная тема»: Плющенко заговорил о старшем сыне, с которым редко общается

После развода с первой женой, та запрещала фигуристу общаться с наследником. Спустя годы эмоции поутихли, но отношения папы с сыном по-прежнему натянуты.

Евгений Плющенко рассказал, что его тревожит. Олимпийский чемпион сейчас счастлив в браке с продюсером Яной Рудковской. В семье подрастают двое сыновей: Александр и Арсений. Но есть тема, которая беспокоит фигуриста уже более десяти лет — старший сын Егор. С ним у спортсмена натянутые отношения.

«Это моя больная тем. В свое время я мог бы сделать так, чтобы ребенок остался со мной», — заявил Плющенко на федеральном канале в интервью Лере Кудрявцевой.

Плющенко со старшим сыном Егором. Instagram* / plushenkoofficial

Дело в том, что мальчик стал буквально заложником в отношениях родителей. Егор появился на свет в браке с Марией Ермак — дочерью влиятельного бизнесмена. Они поженились в 2005 году, а спустя три года грянул развод. Первое время экс-жена запрещала спортсмену общаться с наследником. Но со временем боль прошла, и незадолго до венчания с Рудковской у Плющенко появилась возможность видеться с сыном. Мальчик стал чаще бывать в гостях у папы, познакомился с его новой женой, сводным братом. Но все-таки до доверительных отношений с Егором фигуристу еще далеко. Да и позабыть прошлое сложно…

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как складываются отношения Яны Рудковской с ее старшими детьми от бизнесмена Виктора Батурина.

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