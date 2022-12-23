Отвоевать у смерти: Как хирурги военного госпиталя в ЛНР проводят десятки операций в день

А далее — кадры из уникального военного госпиталя в ЛНР, где врачи в эти минуты спасают раненых бойцов. Хирурги работают круглосуточно в несколько смен. Десятки операций каждый день и самое современное оборудование — порой на спасение есть всего несколько минут.

Наш корреспондент Ярослав Богат находился в госпитале, когда туда привезли очередного тяжелого пациента.

Главный враг в этих стенах — время, здесь оно лечит только после вмешательства на операционном столе или в соседних кабинетах. Чем быстрее раненый боец попадет в руки этих военных врачей, тем быстрее в него вдохнут жизнь.

Под хирургическим ножом лежит солдат, доставленный с передовой. Помощь была оказана во время боя, затем в полевых условиях. И вот теперь финальный этап, несмотря на смертельную опасность ранения — прогноз хороший.

«Для нас все операции сложные, ну вот последняя операция на сегодня не такая уж простая, лапаратомия, рассечение кишечника, на двух столах иногда приходится работать, что разрешено в военное время», — рассказал Александр, врач анастезиолог-реаниматолог.

Уникальные операции проводят в отдельном медицинском отряде воздушно-десантных войск. Это один из крупнейших прифронтовых госпиталей. За день это уже 11 операция, только в этой операционной.

Для лечения создали все условия: установлено новейшее оборудование и работают профессиональные медики. Евгений один из них. Профиль — окулист. Специальность востребованная, и вовсе не из-за подбора линз, как у коллег на гражданке, все-таки пациентов везут с фронта. И главное, что чужое зрение спасать можно не в слепую. Проблему можно диагностировать, например, с помощью переносного аппарат для узи глаз.

«Мы можем его сложить, отсоединить и положить в сумку, это необходимо, когда пациент лежачий», — рассказал врач-офтальмолог Евгений.

Бросается в глаза форма медиков — это все-таки десантники, пусть и в белых халатах, ну или врачи в тельняшках.

«Осколочек зашел в этой области, и выходное отверстие на противоположной стороне левой щеки», — рассказал врач-отоларинголог Дамир.

Идеология медиков отряда полностью соответствует девизу их рода войск: ну кто еще, если не они.

«Не без ранений лор органов, поэтому в военной академии и готовят медицинских врачей, ы нахожусь здесь так как я на это учился», — рассказал врач-отоларинголог Дамир.

Обычно пациенты не задерживаются здесь больше трех недель. Этого времени большинству хватает, чтобы пойти на поправку. Только вот врачам, это иногда стоит бессонных ночей и колоссальных усилий.

«Намного тяжелее сейчас ребятам, которые занимаются защитой Родины в ее истинной ипостаси, мы готовы не спать ночами, делать все, что от нас требуется, для того, чтобы они были здоровее», — сказал командир 39-отдельного медицинского отряда ВДВ Юрий Бровко.

И спасенные солдаты — эту самоотверженность медицинского отряда — могут подтвердить, лучше, чем кто-либо. С момента начала СВО медики этого госпиталя вернули в строй батальона два, не меньше.