Вот и поговорили: США и КНР обсудили спецоперацию

Американская сторона обеспокоена происходящим в мире, несмотря на причастность к текущим событиям.

Спецоперацию на Украине обсудили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Китайской народной республики (КНР) Ван И. Об этом сообщается в заявлении Госдепа. В ходе телефонных переговоров обсуждалось поддержание открытых каналов связи между странами.

«Госсекретарь также выразил обеспокоенность в связи с конфликтом России против Украины и угрозами, которые он представляет для глобальной безопасности и экономической стабильности», — сказано в публикации руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Перед этим глава Генштаба Валерий Герасимов называл учения России и КНР ответом на наращивание потенциала Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) в Донбассе по защите мирного населения от националистов. Поводом для начала СВО послужили усилившиеся обстрелы граждан со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент России Владимир Путин отмечал, что геноцид людей продолжался в течение восьми лет. Конечная цель СВО — демилитаризация и денацификация Незалежной.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО за день.