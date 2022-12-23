Маленьким пациентам центра трансплантологии подарили новогоднее чудо

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 28

Впервые в стенах медучреждениях прошел настоящий праздник для малышей.

Фото, видео: пресс-служба ФГБУ НМИЦ Трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова

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Маленьким пациентам центра трансплантологии имени Шумакова подарили новогоднее чудо. Впервые в стенах медицинского учреждения для них устроили настоящий праздник — с елкой, гостями, подарками и сказочным представлением.

Открылся праздник с церемонии награждения родственных доноров, пожертвовавших орган или его часть ради жизни своих родных. Дипломы и почетные медали вручил им главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье и руководитель проекта госпитальных школ «УчимЗнаем».

«Награждение родственных доноров проходит у нас несколько раз в год, и, конечно, здесь сегодня присутствуют далеко не все пары донор-реципиент, которым были проведены пересадки в этом году. Но чем больше мы говорим о трансплантациях, о жизнеспасающей функции прижизненного родственного донорства, тем больше людей мы видим здесь каждый год. Общество перестало бояться говорить об этом», — подчеркнул Сергей Готье.

После наступил самый волнительный момент — для маленьких пациентов зажглись на новогодней елке. Разделить радость они, конечно, хотели бы дома с родителями, но так уж сложилось, что праздник застал их в другом месте. Зато — рядом с настоящими волшебниками, которые дарят главное чудо — жизнь.

А загадать самые заветные желания малыши смогли во время интерактивного представления. Гости совершили целое путешествие в сказку и успели побывать на уроках волшебства, научились орудовать волшебной палочкой, насладились выступлением приглашенных артистов и получили подарки от Деда Мороза. А от благотворителей — интерактивный стол и развивающие игры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие детские новогодние песни входят в ТОП-11. 

Маленьким пациентам центра трансплантологии подарили новогоднее чудо

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пресс-служба ФГБУ НМИЦ Трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова

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пресс-служба ФГБУ НМИЦ Трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова

3/10

пресс-служба ФГБУ НМИЦ Трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова

4/10

пресс-служба ФГБУ НМИЦ Трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова

5/10

пресс-служба ФГБУ НМИЦ Трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова

6/10

пресс-служба ФГБУ НМИЦ Трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова

7/10

пресс-служба ФГБУ НМИЦ Трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова

8/10

пресс-служба ФГБУ НМИЦ Трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова

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пресс-служба ФГБУ НМИЦ Трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова

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пресс-служба ФГБУ НМИЦ Трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова

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