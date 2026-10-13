В честь праздника: какие пенсионеры получат ноябрьские выплаты раньше срока

Социальный фонд РФ: досрочное начисление пенсий в ноябре затронет все виды выплат

Досрочное перечисление пенсий затронет все категории выплат — страховые, социальные, накопительные, а также по старости и инвалидности. Об этом журналистам РИА Новости сообщили в пресс-службе Социального фонда России (СФР). Причиной сдвига графика стал День народного единства, который отмечается 4 ноября.

Тем пенсионерам, кому средства обычно приходят 4-го числа, деньги зачислят на карту 3 ноября. Банки возобновят переводы по привычному расписанию с 5 ноября. В отдельных регионах раньше обычного начнут работу и почтальоны — они принесут выплаты с 3 ноября. Доставка через «Почту России» продолжится до 25 ноября.

Если вместе с пенсией гражданин получает и другие выплаты от СФР, их также перечислят досрочно. Деньги поступят автоматически, без необходимости подавать заявления. Уточнить информацию можно в банке или в отделении почтовой связи.

Ранее 5-tv.ru предупреждал, что телефонные мошенники выдают себя за сотрудников ведомств и пугают пенсионеров ошибками в выплатах. Под этим предлогом они убеждают пожилых людей передать все свои сбережения.

Одной 87-летней москвичке удалось распознать обман. Звонившие прикрывались Департаментом труда и соцзащиты, но пенсионерка почувствовала неладное и обратилась со своими подозрениями в полицию. На встречу с преступниками она принесла муляж вместо обещанных 12 миллионов рублей, и аферистов задержали. Другие истории заканчиваются хуже: скульптор Владимир Суровцев лишился сбережений, машины и до сих пор выплачивает кредит.

По данным Банка России, 80% хищений приходится на суммы до 20 тысяч рублей, но есть и крупные потери. Мошенники входят в доверие и уговаривают продать квартиру или взять кредит. Полиция советует класть трубку, если разговор касается денег или личных данных. Банки предлагают сервисы информирования доверенных лиц и лимиты на переводы.

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