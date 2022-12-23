Все плохо? У Александры Трусовой поднялась высокая температура

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 34

У фигуристки Александры Трусовой поднялась температура до 39,4 градуса.

Все плохо? У Александры Трусовой поднялась высокая температура

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Знаменитая спортсменка ранее снялась с соревнований.

Ранее спортсменка снялась от участия в важных соревнованиях У российской фигуристки Александры Трусовой поднялась высокая температура. Цифра на термометре достигла 39,4 градуса. Об этом в соцсетях сообщила тренер спортсменки Светлана Соколовская. В качестве доказательства она прикрепила фото с градусником.

Ранее стало известно, что Трусова снялась с участия в чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске по медицинским показаниям. Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина подтвердила информацию, однако диагноз оглашать не стала.

У фигуристки Александры Трусовой поднялась температура до 39,4 градуса; Instagram* / svetlana.sokolovskaya.65

«Диагноз мы не рассказываем. Если она посчитает нужным дать какой-то комментарий, то окей. Но есть некий этический момент — врачебная тайна», — заявила она в беседе с 5-tv.ru.

Стоит отметить, что помимо Трусовой по медицинским показаниям от участия в мероприятии отказались и другие спортсмены — Марк Кондратюк и танцевальный дуэт Ирина Хавронина/Дарио Чиризано. Женские соревнования в одиночном катании на чемпионате России стартуют сегодня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для фигуристов написали этический кодекс.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Все плохо? У Александры Трусовой поднялась высокая температура

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