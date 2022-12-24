Принят закон, ужесточающий работу такси: что изменится для водителей и пассажиров

Тысячи водителей такси могут лишиться работы — ради нашей с вами безопасности. Госдума приняла в третьем чтении новые правила. За руль такси теперь не пустят лихачей и судимых за тяжкие преступления. И это лишь часть нововведений.

Только вот, по словам экспертов, поездки теперь будут не только безопаснее, но и дороже. Корреспондент «Известий» Роман Иконников узнал все подробности.

«Я помню, что стою в крови. Щелчок — меня уже оттащили на скамейку, оцепили сотрудники полиции», — вспомнил Алексей Богданов, пострадавший от действий таксиста.

Та поездка не задалась с самого начала. Водитель, вызванный через приложение, появился с большим опозданием. Началась перепалка, а когда словесные аргументы закончились, таксист схватился за нож. Пассажир получил четыре раны в голову. Теперь пытается привлечь к ответственности компанию-агрегатора, но там за водителя отвечать не хотят.

«Уголовное дело завести даже через суд не получается, прокуратура молчит», — пожаловался мужчина.

Теперь уйти от ответственности за такие инциденты не получился. В случае непредвиденных обстоятельств пассажиру обязаны выплатить компенсацию: или водитель, или таксопарк, или агрегатор, если поездка заказана через приложение. Это касается и ДТП с участием такси.

«Это особенно важно для тех случаев, когда машина попадает в аварию, и ущерб может оказаться достаточно большим, плюс ущерб здоровью», — разъяснил сопредседатель Союза потребителей РФ Анатолий Голов.

На случай если разбирательства после инцидента затянутся, перевозчика обяжут вести журнал заказов и хранить всю информацию полгода.

«Без серьезной системы контроля добиться безопасности и качества на рынке невозможно», — уверен председатель некоммерческого партнерства таксомоторных предприятий Юрий Вейков.

Впрочем, контроля за таксистами и перевозчиками явно станет больше. Одна из норм, принятых в законе, — создание региональных реестров перевозчиков, служб заказа и самих автомобилей такси. То есть сведений о транспорте, который будет использоваться для обслуживания пассажиров. Из этих списков будет понятно, может ли машина выполнять платные заказы или нет.

Кроме того, авторы закона прописали требования к водителям. За руль такси не допустят людей:

С непогашенной судимостью за тяжкие преступления; Тех, кто был лишен водительских прав; Арестован за нарушение правил дорожного движения; Или имеет три неоплаченных штрафа от ГИБДД

Таксисты, правда, считают, что тут требуется уточнение. Не за каждое нарушение, говорят, стоит лишать заработка.

«Три раза водитель нарушил ПДД. А какое это нарушение? Грубое? Они вообще не прописаны», — отметил водитель такси Андрей Черных.

А таксисты еще и обратили внимание на то, что новый закон направлен исключительно на защиту прав пассажиров. Хотя и сами водители страдают от клиентов. По мнению юристов, защитить и водителей, и пассажиров могла бы установка видеорегистраторов, которые бы фиксировали все, что происходит в салоне такси.

«Чтобы можно было абсолютно четко подтвердить, что таксист не совершал никаких противоправных действий — первое. Второе — в машине не забыли миллион, не забыли телефон, не забыли сумку, не оставили ребенка. То есть вся вот эта проблематика — она, конечно, на плечах самого водителя», — прокомментировал адвокат Тимур Матвеев.

Но от обязательной системы мониторинга в новом законе в итоге отказались. Зато уделили внимание внешнему виду такси — теперь заказы принимать можно будет только на машинах с шашечками и фонарем на крыше. А чтобы все успели подготовиться, новые правила, которые едва удалось уместить на сотне страниц, вступят в силу только следующей осенью.